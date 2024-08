Violento nubifragio in Puglia: disagi e danni in tutta la regione

BARI – Un violento nubifragio ha colpito la Puglia dalle prime ore del pomeriggio, causando gravi disagi e danni in tutta la regione. La tempesta, caratterizzata da forti piogge e raffiche di vento, ha messo in ginocchio diverse località pugliesi, creando una serie di emergenze che hanno richiesto interventi immediati da parte dei servizi di emergenza.

Disagi e danni

A Bisceglie, una delle conseguenze del maltempo è stata la caduta di un albero, che ha provocato danni alle infrastrutture locali. Anche a Barletta si registrano problemi legati al nubifragio, mentre a Palo del Colle e Toritto le strade sono state invase dall'acqua, causando allagamenti che hanno reso difficoltosi gli spostamenti.

A Bitetto, si è verificato un blackout elettrico che ha lasciato molte abitazioni e attività commerciali senza energia. La città di Bari non è stata risparmiata, con forti temporali che hanno contribuito a un quadro di generale difficoltà.

Problemi nei trasporti e situazioni di emergenza

Le condizioni meteorologiche avverse hanno creato problemi anche ai voli in arrivo nella regione. Alcuni aerei hanno dovuto effettuare manovre di attesa prima di poter atterrare a causa delle forti folate di vento.

Polignano a Mare ha visto una situazione di emergenza nella famosa caletta sotto il ponte a Lama Monachile. Le forti piogge hanno creato un torrente in piena, intrappolando alcune persone nella zona. I vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente per liberare i malcapitati e metterli in sicurezza.

Un sollievo per i campi

Se da un lato il maltempo ha creato disagi e problemi, dall'altro i campi stanno beneficiando di queste precipitazioni dopo un lungo periodo di caldo e siccità. I pluviometri hanno registrato accumuli significativi, che potrebbero rivelarsi preziosi per l’agricoltura pugliese, alleviando le preoccupazioni legate alla scarsità d’acqua.

Le autorità locali e i servizi di emergenza continuano a monitorare la situazione e a fornire assistenza alle aree colpite, mentre la popolazione è invitata a prestare particolare attenzione e a seguire le indicazioni fornite dalle autorità per garantire la propria sicurezza.