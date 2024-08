Vitigliano, torna la 'Cucuzzata' per la sua 36esima edizione il 3 agosto

SANTA CESAREA TERME (LE) - Dopo il successo della Festa della Bruschetta lo scorso 13 luglio, il Comitato Feste di Vitigliano è pronto a presentare un altro grande evento animato da buon cibo, materie prime locali e ritmi travolgenti: sabato 3 agosto è tempo della 36esima Festa della Cucuzzata a Vitigliano. - Dopo il successo della Festa della Bruschetta lo scorso 13 luglio, il Comitato Feste di Vitigliano è pronto a presentare un altro grande evento animato da buon cibo, materie prime locali e ritmi travolgenti: sabato 3 agosto è tempo della 36esima Festa della Cucuzzata a Vitigliano.





La storica sagra estiva accoglierà turisti e autoctoni in Piazzetta degli Angeli: al centro della festa c’è un prodotto tipico della zona, la cucuzzata, un pane fatto in casa dai sapori semplici e inconfondibili come la zucchina, il pomodoro, la cipolla e le olive. Il suo profumo invaderà la piazza facendo avvicinare chiunque lo percepirà nell’aria: dorata, fragrante e gustosa, la cucuzzata viene preparata solo con ingredienti a km0 e seguendo la ricetta di un tempo.





A farle da contorno sarà la musica popolare salentina proposta dai Briganti di Terra D’Otranto, raffinati interpreti e apprezzati compositori che sintetizzano alla perfezione pizzica, melodia grika, tradizione popolare e musica d’autore moderna.





Gli stand apriranno a partire dalle ore 19.00.





L’evento, realizzato con il patrocinio del Comune e delle Terme di Santa Cesarea Terme, rientra nell’ottica di promozione del territorio attraverso il gancio delle tradizioni, della cultura popolare e della cucina salentina.