Weekend di traffico da bollino rosso sulle strade italiane: attesi rientri massicci dalle vacanze

A partire dal pomeriggio di oggi, venerdì 23 agosto, fino alla sera di domenica, le strade italiane si preparano a un weekend di traffico da bollino rosso. Il rientro dalle vacanze estive segna un aumento costante degli spostamenti lungo la rete stradale e autostradale del Paese, con particolare afflusso verso le grandi città del Centro-Nord. La rete Anas prevede un incremento del traffico dovuto ai rientri dei vacanzieri dalle località di mare del Sud e di montagna del Nord, nonché dai confini di Stato.

Secondo Viabilità Italia, le previsioni segnalano un notevole incremento degli spostamenti verso i principali centri urbani, con flussi più intensi soprattutto dal tardo pomeriggio di domenica, in concomitanza con i rientri del fine settimana.

Misure straordinarie per gestire il traffico

Anas (Gruppo FS Italiane), per garantire la massima fluidità della circolazione, ha potenziato il proprio personale operativo su tutto il territorio nazionale. Inoltre, per limitare i disagi, ha sospeso temporaneamente 906 cantieri stradali fino al 3 settembre, pari al 70% dei lavori in corso. Si prevede che, grazie a queste misure, il traffico possa scorrere più agevolmente, sebbene siano attesi rallentamenti in prossimità dei grandi centri urbani e delle principali arterie stradali, specialmente in direzione nord.

A supporto di tali misure, sarà in vigore anche il divieto di transito per i veicoli pesanti, sabato 24 agosto dalle ore 8 alle 16 e domenica 25 agosto dalle 7 alle 22.

Le strade più a rischio congestione

Le arterie maggiormente soggette a intensificazioni del traffico includono:

A2 Autostrada del Mediterraneo (Campania, Basilicata e Calabria)

SS106 Jonica e SS18 Tirrena Inferiore (Calabria)

A19 Palermo-Catania e A29 Palermo-Mazara del Vallo (Sicilia)

SS131 Carlo Felice (Sardegna)

Grande Raccordo Anulare e A91 Roma Fiumicino (Roma e Lazio)

SS148 Pontina e SS7 Appia (Lazio), che collegano Roma con le località del basso Lazio

Itinerario E45 (Umbria, Toscana, Emilia Romagna)

SS1 Aurelia, SS16 Adriatica (collegano il nord-est al centro Italia)

Anche il Nord vedrà un traffico intenso, soprattutto su strade come: