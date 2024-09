250° Anniversario di fondazione del Corpo della Guardia di Finanza: due giorni dedicati al benessere alla prevenzione e alla donazione del sangue

BARI - Testimoniare il quotidiano impegno delle Fiamme Gialle al servizio della collettività. In occasione del 250° Anniversario di fondazione del Corpo della Guardia di Finanza, la Legione Allievi della Guardia di Finanza organizza un evento dedicato al benessere ed alla prevenzione delle malattie attraverso la donazione del sangue. La manifestazione è organizzata in collaborazione con l’Avis Comunale Bari e con la LILT Associazione Metropolitana di Bari.Al taglio del nastro, martedì 24 settembre alle 9:30, davanti all’infermeria legionale della caserma “M.O.V.C. V.Brig. A. De Falco - Fin. Sc. A. Sottile”, saranno presenti il Generale di Brigata Marco Lainati, Comandante della Legione Allievi, il presidente regionale dell’Avis, Dottor Raffaele Romeo, il presidente provinciale dell’Avis, Prof. Giacomo Giancaspro, il presidente dell’Avis Comunale Bari, Dott. Nicola Iacobbe, il presidente nazionale della LILT, Prof. Francesco Schittulli e la presidente della LILT Bari, Avv. Marisa Cataldo.Nelle giornate del 24 e 25 settembre prossimi, a partire dalle 9.00, sono in programma visite specialistiche, screening mammografici e donazioni di sangue da parte degli allievi della caserma. Sulle donazioni il dato è significativo: ne sono in programma 250, tanti quanti sono gli anni di fondazione del Corpo delle Fiamme Gialle. Tre le autoemoteche che saranno posizionate nella mattinata del 24 nei pressi dell’infermeria della caserma, messe a disposizione di 150 allievi che doneranno quel giorno. Altri 100 allievi, invece, doneranno il sangue nel giorno successivo nei centri trasfusionali degli ospedali: Policlinico, San Paolo e Di Venere. Contestualmente la LILT Bari effettuerà screening mammografici in una clinica mobile modulare fornita dalla Fondazione Progetti del Cuore, svolgendo esami ecografici e mammografici in 3D, sotto la supervisione del Dott. Giovanni Izzi, direttore sanitario della LILT Bari. Inoltre, sono previste visite specialistiche Gastroenterologiche, Dietologiche, Nefrologiche, Ginecologiche, Otorinolaringoiatriche e Cardiologiche. Inoltre, nelle serate del 24 e 25, a partire dalle 20:00 sono in programma nell’Auditorium della caserma, momenti di formazione dedicati al benessere, alla prevenzione e cura tenuti dagli specialisti della LILT Bari.