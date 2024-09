Mediterraneo Open Water, grande pubblico per la gara dei 3 km

L'ultima giornata ha visto nuotatori provenienti da tutta Italia, stranieri e una fantastica cornice di pubblico che ha seguito e applaudito gli atleti durante lo spettacolare passaggio sotto il Ponte Girevole.Sul gradino più alto del podio femminile sale ancora la brasiliana Ana Marcela Cunha (oro nella 10 km alle Olimpiadi di Tokyo) con il tempo di 33'29”. Distanziata di poco più di trenta secondi Barbara Pozzobon, Gruppo Sportivo Fiamme Oro (argento nella 10 km e oro nella 25 km agli Europei di Budapest) che ha chiuso in 34' netti. Bronzo per l'ungherese Anna Olazs (argento nella staffetta 6 km a Fukoka) con 34'34”. Belle prestazioni per due promesse del nuoto pugliese: la salentina Mahila Spennato (Icos Sporting Club), 4° con il tempo di 35'44” e la tarantina Alessia Favale (Mediterraneo Sport Taranto), 5° posto con 39'18”.



Tra gli agonisti maschi si è imposto Andrea Conforto (Aurelia Nuoto) con 31'46”. Al secondo posto Emanuele Spada del Gruppo sportivo Esercito, 33'26”. Terzo Andrea Liddi del Cus Bari con il tempo di 33'31”. Tra i master uomini vittoria per Giovanni Cosimo Brazzale (Natatio Master Team) che ha chiuso in 37'21”; secondo posto per Marino Tinelli (Otre Ssd Noci), 41'16”; terzo Luca Monolo (Nuotatori Milanesi), 41'27”. Tra le donne master primo posto per Venere Altamura (Sport Project Ssd), 41'22”; argento per Laura Palasciano (Flaminio Sporting Club), 42'15”; terzo posto per Raffaella Svelto (Mediterraneo Sport Taranto), 46'04”. Assegnato anche il premio “Domenico Cassalia” per la miglior combinata maschile e femminile. Ad aggiudicarsela sono stati Andrea Conforto e Ana Marcela Cunha per gli agonisti; Carlo De Giorgi e Laura Palasciano per il settore master. Nella classifica a squadre al primo posto si è classificata Mediterraneo Sport Taranto; seconda Ranidae Cssd; terzo posto per K-Sport Academy Ssd.



“Sono stati giorni intensi – commenta Massimo Donadei, dg del comitato organizzatore – ma siamo stati ripagati da una manifestazione riuscita sotto il profilo della partecipazione e dell'organizzazione. Tre giorni impreziositi dalla presenza del gotha del nuoto italiano e internazionale: Ana Marcela Cunha, Barbara Pozzobon, Anna Olazs. Con l'allenatore della nazionale di nuoto di fondo Fabrizio Antonelli, che ringrazio per la sua collaborazione, abbiamo tenuto incontri con tecnici e atleti, un momento di crescita per tutti. Ma questa edizione di Mediterraneo Open Water è stata anche l'edizione dei giovani che hanno partecipato numerosi, offrendo prestazioni di rilievo. Una iniezione di fiducia per il nuoto regionale e nazionale. La nostra splendida città ha fatto da sfondo alle gare, ai contest, alle cerimonie. Siamo stati ospiti del Castello Aragonese grazie alla disponibilità dell'Ammiraglio di squadra Vincenzo Montanaro, comandante del Comando Marittimo Sud. Ringrazio anche il consigliere regionale Di Gregorio e l'assessore comunale allo Sport Azzaro per la collaborazione. Abbiamo lavorato molto, ma i risultati ci ripagano”.



Oltre a Marina Militare, Regione Puglia, Comune di Taranto, sono numerosi i partner pubblici e privati che hanno contribuito al successo della manifestazione: Museo Archeologico MarTA; Lega Navale, Cnr- Istituto Talassografico; Inail; Autorità di Sistema portuale del Mar Jonio; Guardia Costiera/Capitaneria di Porto; Coni, Fin, Finp; Allenati contro la violenza; Sport e Salute; Comitato Italiano Paralimpico; Jonian Dolphin Conservation; Centro Medicina dello Sport; Fin Salvamento; Kyma Ambiente; Kyma Mobilità; Confagrcoltura Taranto; Fin Gruppo ufficiali di gara; Icron; circolo velico Azimuth; Asd Olimpia; Asd Triathlon Taranto; Associazione B&B Terra di Sparta; onlus Alzaia; Diabete Italia; Cicolo Fotografico il Castello; Aces Italia; Opes Italia; Taranto Città dello sport 2025. Questi gli sponsor: BCC San Marzano di San Giuseppe; PU.MA project; Centro commerciale Porte dello Jonio; Star Suite; Honda Cometa Moto; Amati Beauty profumerie. Official Media Partner, Swimbiz; Official Marketing Partner, Graphilandia; Official Radio: Radio Cittadella; Official Technical Partner, Speedo.

TARANTO - Si è decisa sul filo dei secondi la gara dei 3 km Grand Prix Italia Nuoto di Fondo Fin, che ha concluso Mediterraneo Open Water 2024, svoltasi a Taranto nelle acque del Mar Grande. La manifestazione è stata organizzata da Mediterraneo Sport Taranto ed è inserita nel calendario dei grandi eventi sportivi della Regione Puglia-Assessorato regionale allo sport. La competizione ha fatto registrare un elevato tasso agonistico, record di presenze con oltre 300 atleti iscritti, un'occasione di promozione e tutela del patrimonio costiero e marino della città dei due mari.