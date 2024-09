Mediaset lancia la campagna ''Ascolta il tuo cuore. Trova il tuo equilibrio''

In occasione della Giornata mondiale del cuore, che viene celebrata il 29 settembre, nella settimana dal 29 settembre al 6 ottobre 2024 Mediaset ricorda a tutti noi l’importanza di prendersi cura della salute del proprio cuore. Con il claim “Ascolta Il tuo cuore. Trova il tuo equilibrio!" prende il via una campagna multipiattaforma per portare l’attenzione su un’emergenza sanitaria importante, ma non altrettanto evidente.

Le malattie cardiovascolari rappresentano, ancora, la prima causa di morte in Italia e nel mondo e questa campagna vuole incoraggiare il pubblico a vincere l’indecisione e la pigrizia nel mettere in pratica uno stile di vita più sano. Per farlo, non è necessario porsi obiettivi irraggiungibili: la differenza è fatta dalle piccole scelte quotidiane, quando possiamo preferire quello che fa bene al nostro cuore invece di quello che fa male.

Mediaset ribadisce l’importanza che ognuno si senta libero di mettere in pratica i "buoni consigli” - che può trovare nella pagina dedicata sul sito del Ministero della Salute, a cui la campagna rimanda, in modo personale e commisurato alle proprie inclinazioni e condizioni fisiche e psicologiche, senza lasciarsi scoraggiare dalle difficoltà: “Trova il tuo equilibrio”.

Anche questa nuova campagna rientra nelle attività di sensibilizzazione sociale denominate "Mediaset ha a cuore il futuro": un modo concreto per mettere al servizio della comunità le competenze e la forza comunicativa della tv Mediaset.

La campagna sarà visibile su tutti i canali del Gruppo, online sulle nostre pagine, in radio e sul sito web dedicato www.mediasethaacuoreilfuturo.it