A Bari il Sunplugged Festival per esplorare il rapporto tra città, comunità e sole: domani il confronto civico all’Urban Center

Finanziato dall'Unione Europea attraverso il programma Creative Europe, il progetto è realizzato in collaborazione con partner europei come Basso Profilo APS (Italia), Associazione ArQuente (Portogallo) e Transversal Project (Svezia). Il Sunplugged Festival mira a far riflettere sul ruolo del sole nelle città contemporanee, in un contesto segnato dalla permacrisi, ovvero una crisi permanente che comprende cambiamenti climatici, sociali ed economici.

Il festival propone una varietà di eventi, tra cui performance artistiche, laboratori partecipativi, e workshop di design focalizzati sull'utilizzo dell'energia solare. Uno degli eventi chiave sarà il confronto civico, in programma domani, mercoledì 25 settembre, alle 18:00 presso l'Urban Center di via De Bellis. Durante l'incontro, si discuteranno le interconnessioni tra luce solare, patrimonio culturale, cambiamento climatico e rigenerazione urbana nella città di Bari.

Interverranno diverse figure istituzionali, tra cui Giovanna Iacovone, vicesindaca e assessora alla Rigenerazione urbana e sociale, Elda Perlino, assessora comunale al Clima e Transizione ecologica, e Anna Vella, dirigente del Piano Territoriale e PRG del Comune di Bari, insieme a numerosi artisti e curatori coinvolti nel progetto.

Il Sunplugged Festival si propone di connettere comunità locali e internazionali, ispirando la transizione ecologica e culturale attraverso nuove pratiche creative. L'iniziativa è supportata da numerosi enti tra cui la Regione Puglia, il Municipio di Faro e la Fondazione Museo Pino Pascali, e coinvolge anche spazi come Spazio Murat e la Camera di Commercio di Bari.

Per maggiori informazioni e per partecipare agli eventi, è possibile consultare il programma completo sul sito ufficiale del festival:

Sunplugged Festival 2024.