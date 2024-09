Lecce, al via la Residenza Artistica di David Todorovic e Jovana Brnović

I due artisti montenegrini sono ospiti di Astràgali Teatro nell’ultima residenza del 2024 del progetto "Sguardi Meridiani"





LECCE - Parte la residenza artistica curata dai montenegrini David Todorovic, regista, e Jovana Brnović, attrice, ospiti di Astragali Teatro per il progetto "Sguardi Meridiani". La residenza è l’ultima del 2024 e si sviluppa tra Lecce, nella sede della compagnia teatrale, e la Distilleria De Giorgi di San Cesario di Lecce, dove terminerà con la performance di restituzione "Pietra".





Nella Residenza Brnović e Todorovic sviluppano una ricerca sulla connessione tra le persone ed esplorano soprattutto il legame tra regista e attore, un momento creativo molto speciale, rivisitando idee del loro passato e facendo emergere gesti, memorie, parole, testi inediti, ossia tutti quei piccoli passaggi creativi particolari che contengono qualcosa di importante. Attraverso questo processo retrospettivo, si viene a creare un collage per una messa in scena, e, collegando insieme i pezzi del mosaico, si arriva alla narrazione della storia.





David Todorovic è regista e scrittore montenegrino. Nato nel 1999 a Podgorica, Montenegro, attualmente vive a Budapest, in Ungheria, per studi post-laurea in sceneggiatura. Ha conseguito una laurea in regia cinematografica presso l'Accademia nazionale montenegrina di arti drammatiche (FDU). Mostrando un grande interesse per piccole storie di grande importanza, David crea cortometraggi durante tutta la vita accademica e anche dopo, oltre a scrivere sceneggiature e impegnarsi nella produzione e nella pratica teatrale.





Jovana Brnović si è laureata alla Facoltà di Arti Drammatiche di Cetinje ed attualmente sta conseguendo un Master nella stessa Università. Pratica diversi stili di danza e si è specializzata in quella contemporanea, fa parte di diversi ensemble teatrali e coreutici. Ha eseguito le coreografie per il coreodramma "Jovana Lukina", opera che tratta la posizione delle donne in Montenegro e del patriarcato contro cui esse si oppongono. Ha ricevuto diversi premi per l'utilizzo del movimento come mezzo fondamentale di comunicazione.





"Sguardi Meridiani" è il progetto di Residenze Artistiche di Astràgali Teatro sostenuto da "Residenze per Artisti nei territori" edizione 2022-2042 del Ministero della Cultura e dalla Regione Puglia.