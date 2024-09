A Foggia arriva ''Degustando'', un viaggio enogastronomico tra vini e sapori locali

FOGGIA - Sabato 5 e Domenica 6 ottobre 2024, si terrà un evento imperdibile per tutti gli amanti del vino e della gastronomia locale: il "Degustando - Foggia Wine Fest", organizzato dalla Pro Loco di Foggia con il patrocinio della Regione Puglia, della Provincia e del Comune. L'appuntamento è fissato nella suggestiva cornice del cortile di Palazzo Dogana, dove il pubblico potrà immergersi in un'esperienza unica dedicata alla scoperta dei migliori vini locali e delle straordinarie specialità gastronomiche del nostro territorio. L’evento si svolgerà sabato 5 ottobre dalle ore 18:00 alle 24:00 e domenica 6 ottobre dalle ore 11:00 alle 13:00 e dalle 18:00 alle 22:00.

Durante il Foggia Wine Fest, i partecipanti avranno l'opportunità di esplorare una selezione pregiata di vini provenienti dalle cantine locali, accompagnati da delizie gastronomiche a km0, tutte rappresentative dell'identità culinaria pugliese. Il Foggia Wine Fest non si limita a una semplice degustazione. Sarà infatti possibile partecipare a visite guidate in città con una Guida Turistica e dialoghi con esperti del settore. Questi momenti di confronto offriranno ai visitatori un'immersione completa nel mondo del vino, arricchendo la loro esperienza con informazioni preziose e affascinanti storie legate alla tradizione vinicola locale.

Invitiamo tutti a unirsi a noi in questa celebrazione della cultura enogastronomica di Foggia, per scoprire i sapori autentici e le storie dei nostri produttori. Sarà un evento imperdibile per gli amanti del buon cibo e del vino! L’ingresso all’evento è gratuito Per ulteriori informazioni e aggiornamenti sull'evento "Degustando" Foggia Wine Fest, vi invitiamo a seguire i canali social e il sito ufficiale della Pro Loco di Foggia.