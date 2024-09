Piemontese, da oggi sul BURP il bando per le Eccellenze sportive 2024

BARI - Torna l’avviso della Regione Puglia che premia le eccellenze sportive, sostenendo l’attività di atleti e squadre che si siano distinte nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2023 e il 30 settembre 2024, vincendo o piazzandosi nei primi tre posti in campionati mondiali, europei o nazionali.“Per questa edizione abbiamo ulteriormente incrementato il budget complessivo, portandolo a 300 mila euro, perché le eccellenze sportive, professionistiche e non, saranno tra i nostri principali compagni di viaggio per un 2025 di preparazione al grande appuntamento con la Puglia Regione Europea dello Sport 2026 e con i Giochi del Mediterraneo di Taranto”, ha detto il vicepresidente della Regione Puglia e assessore allo Sport per Tutti, Raffaele Piemontese, commentando una procedura aperta alla partecipazione di associazioni e società sportive dilettantistiche che si concluderà con una graduatoria per gli atleti disabili e una graduatoria per gli atleti normodotati.Il contributo per gli sport di squadra è pari a 5 mila euro per campionati mondiali e europei, mentre per i campionati nazionali è di 3 mila euro. Per gli sport individuali sono previsti contributi di 2 mila euro per campionati mondiali e europei, di mille euro per campionati nazionali.L'avviso è uscito sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia di oggi, giovedì 26 settembre, ma le istanze possono essere presentate da martedì 1° ottobre a venerdì 25 ottobre, esclusivamente attraverso il portale https://egov.regione.puglia.it