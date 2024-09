A Milano un nuovo appuntamento con “Fashion Art and More Luxury Event” di Sabrina Spinelli

MILANO - Creatività, design ed eleganza per un’esperienza esclusiva e lussuosa in cui il mondo della moda e quello del design si incontrano per “raccontare” una storia che lasci il segno.

È questo il concept che fin dagli esordi ha caratterizzato “Fashion Art and More Luxury Event”, il cui 19esimo capitolo andrà in scena il 22 settembre in concomitanza con la chiusura della settimana della moda milanese.

Saranno ancora una volta le splendide sale dell’Hotel Principe di Savoia ad ospitare l’evento ideato e organizzato da Wellness for You Fashion by Sabrina Spinelli, Brand Manager da oltre due decenni, che con il suo impegno ha permesso, negli anni, di far emergere e conoscere diversi stilisti attraverso la passerella di Fashion Art and More. Una passerella diventata insomma piattaforma di visibilità e supporto per talenti internazionali o made in Italy, permettendo loro di confrontarsi con pubblico, buyers e boutique mentre raccontano la loro personalissima storia attraverso preziosi tessuti e tagli creativi.

L’attenta selezione da parte di Sabrina Spinelli è concentrata su stilisti e designer di accessori in grado di portare originalità e innovazione nel mondo della moda andando oltre la stessa, in un racconto che diventa ogni anno più globale e multi-culturale.





Tra i brand in passerella troveremo:

La Griffe Academy - The School of Fashion

Guidata da un team di docenti esperti, La Griffe Academy di Tirana è una rinomata istituzione albanese dedicata all’arte della moda e della bellezza che si distingue per l'impegno a fornire un'educazione d'eccellenza, preparandosi a lanciare la prossima generazione di stilisti, modellisti, modelli, hair stylist e makeup artist a livello internazionale. I corsi spaziano dal Fashion Design all'Haute Couture, dalla Modellistica al Modeling, fino all’Hair Styling e Makeup Artist, con l’obiettivo di formare i talenti del futuro per il mondo della moda e dello spettacolo. Con una filosofia orientata alla creazione di professionisti altamente qualificati, La Griffe Academy si pone l'obiettivo di lanciare i suoi studenti nel panorama internazionale, partecipando a eventi di prestigio come la Milano Fashion Week, trasformando la passione per la moda in una carriera di successo.

Per la sfilata di Fashion Art and More del 22 settembre i giovani stilisti dell’Accademia promuoveranno uno stile unico che combina lusso e rock, con collezioni che si caratterizzano per l'uso innovativo di denim, seta e pelle, impreziositi da cristalli Swarovski.

Merym

Brand creato da Maryna Mishchuk nel 2024, Merym rappresenta un sogno diventato realtà, nato con l'ambizione di celebrare e valorizzare le donne, mettendo in luce la loro bellezza. Per esaltare l'unicità di ogni donna, il brand crea collezioni "Limited Edition", aggiungendo sofisticata esclusività al guardaroba femminile. Questi capi originali promuovono una concezione di qualità sopra la quantità, combattendo la sovrapproduzione e il consumismo, essenziali per la sostenibilità ambientale. Merym vuole incarnare classe, modernità e originalità, offrendo capi esclusivi che rispecchiano la personalità unica di ogni donna.

Rosa Mandy

Designer di accessori di nicchia, Rosa Mandy ha una passione per la creazione di pezzi glamour e unici che impreziosiscono e rendono indimenticabili le acconciature abbinandosi alla perfezione agli outfit haute couture. I suoi lussuosi quanto eleganti fiori per capelli, corone e fascinator sono interamente realizzati a mano e per la loro creazione la designer si ispira alla natura con tutti i suoi bellissimi colori oltre che, naturalmente, al mondo della moda. La sua nuova collezione verrà presentata proprio in occasione della 19esima edizione di “Fashion Art and More”. Rosa Mandy parteciperà anche alla Gambia International Fashion Week dal 13 al 17 novembre con altri nuovi pezzi.





MBC Bikini

Nato nel 2016 dalla comune passione per la moda e per il mondo acquatico di Marine Blondel e suo marito Waldy, il marchio si ispira ai loro viaggi e avventure per creare costumi da bagno haute couture che celebrano la bellezza e la sensualità del corpo femminile. Ogni creazione MBC Bikini è un pezzo unico, progettato con amore e attenzione ai dettagli. Marine Blondel, designer di innegabile talento seleziona con cura materiali nobili e lussuosi per garantire comfort ed eleganza ineguagliabili. Il lavoro è in gran parte effettuato a mano per conferire ad ogni capo finezza e rarità. Finiture impeccabili e le tecniche di cucito tradizionali e moderne creano veri capolavori, tanto che in pochi anni il brand si è affermato come essenziale ed è presente in una selezione di boutique di stilisti in tutto il mondo, attraendo una clientela internazionale alla ricerca dell'eccellenza. Le collezioni, nomi evocativi come “Dream d'Été" o "Fuga esotica", trasportano le donne nel mondo dei sogni e della sensualità. Simbolo del brand è il maestoso ma aggraziato fenicottero rosa, il cui colore brillante e vibrante simboleggia la femminilità, la sensualità e l'audacia. Recentemente, MBC Bikini ha ha ampliato la sua offerta proponendo abiti da sera e da sposa su misura.

Tra gli ospiti della giornata ci sarà anche Indra Afia, cantante e cantautrice tedesca di pop, soul e jazz, che con la sua voce calda e potente porta il pubblico in un viaggio emozionale. Nata ad Amburgo, figlia di un attore ghanese e di una costumista tedesca, ha scoperto presto la sua passione per la musica e nel 2020 ha completato una formazione in una scuola privata di canto. Le sue originali canzoni riflettono i suoi profondi sentimenti, pensieri ed esperienze di vita. Trattano temi come l'amore, i nuovi inizi, vivere il presente, i sogni, l'autorealizzazione e la bellezza della nostra Terra. Indra si esibisce regolarmente con la sua band in eventi e concerti in tutta la Germania, partecipando a festival come il Reeperbahn Festival, la Kieler Woche e il compleanno del porto di Amburgo. La musica e le esibizioni di Indra sono state presentate in importanti media come l'Hamburger Abendblatt, Bravo, Bildzeitung e Welt. È inoltre spesso ospite in stazioni radiofoniche come Radio Hamburg, NDR e WDR. Con la sua voce unica e la sua profonda passione per la musica, Indra riesce a toccare il cuore del pubblico in modo speciale.