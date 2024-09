BARI - A partire dal mattino di domani, martedì 17 settembre 2024, e per le successive 12-18 ore, è stata diramata un'allerta meteo che prevede condizioni di maltempo su diverse regioni del Centro-Sud Italia. In particolare, sono attese precipitazioni sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, su Abruzzo, Molise, specialmente nei settori costieri, oltre che su Campania, Puglia e Basilicata.Secondo il bollettino meteorologico, i fenomeni saranno caratterizzati da rovesci di forte intensità, accompagnati da frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.Le autorità raccomandano massima prudenza, soprattutto negli spostamenti e nelle aree più esposte al rischio di inondazioni o frane. Si consiglia di prestare attenzione agli aggiornamenti e alle indicazioni della protezione civile locale per monitorare l'evoluzione della situazione nelle prossime ore.