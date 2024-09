Aggressioni ai sanitari: il gruppo Forza Italia in visita agli ospedali pugliesi

BARI - I consiglieri regionali di Forza Italia Paride Mazzotta, Napoleone Cera, Paolo Dell'Erba, Massimiliano Di Cuia e Giuseppe Tupputi hanno espresso preoccupazione per l'allarmante aumento delle aggressioni contro il personale sanitario negli ospedali pugliesi. In una nota congiunta, i consiglieri hanno dichiarato che "il clima di guerriglia nei nostri ospedali è ormai noto e va affrontato con il massimo rigore".Accogliendo l'invito del segretario nazionale Antonio Tajani, il gruppo Forza Italia ha annunciato che nei prossimi giorni farà visita alle strutture sanitarie della Puglia per verificare in prima persona le condizioni di sicurezza all'interno degli ospedali. Durante queste visite, i consiglieri incontreranno medici, infermieri, operatori socio-sanitari e le dirigenze delle strutture ospedaliere, con l'obiettivo di confrontarsi direttamente con chi si trova "in trincea" sul posto di lavoro.Le cronache recenti evidenziano un crescente numero di episodi di violenza contro i sanitari, con aggressioni che stanno diventando un tragico bollettino quotidiano. Secondo i consiglieri, questa situazione è ormai "fuori controllo e inaccettabile", e richiede interventi urgenti.I risultati delle visite saranno alla base di future iniziative che Forza Italia intende proporre nel Consiglio regionale. "Vogliamo dare un segnale tangibile alla comunità," affermano i consiglieri, sottolineando l'importanza di un intervento concreto per migliorare la sicurezza negli ospedali pugliesi e proteggere chi lavora ogni giorno per garantire la salute dei cittadini.