FOGGIA - Un uomo di 36 anni è morto in un grave incidente stradale avvenuto questa mattina sulla strada provinciale che collega San Paolo di Civitate a San Severo, nel Foggiano.L'uomo era alla guida di una Bmw quando, per cause ancora da accertare, si è scontrato frontalmente con un camion carico di pomodori. L'impatto è stato violento e per il 36enne non c'è stato nulla da fare: è deceduto sul colpo.Le forze dell'ordine sono al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.