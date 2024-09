Al via la terza edizione del Festival Culturale dei Borghi rurali della Laga

Rassegna promossa da diciotto Comuni dell’area del cratere 2016, insieme a “FederTrek Escursionismo e Ambiente APS” e la “Rete Territoriale delle Comunità”,

“LA STORIA DI ALVI DI CROGNALETO, GLI ANTICHI PERCORSI FLUVIALI VERSO LA CITTA’ DI TERAMO, ED ALTRE GRADITE SORPRESE”

La Rassegna culturale itinerante saluta l’arrivo dell’autunno con un altro doppio evento nel prossimo week-end.

Nella giornata di SABATO 28 settembre si risale la verdissima Valle del Vomano, dove è frequente udire in questo periodo l’emozionante bramito dei Cervi in amore, per raggiungere i selvaggi crinali che sovrastano il Rio Fucino, all’interno dei quali è posizionato a mille metri di altitudine, l’abitato teramano di ALVI di Crognaleto. Sarà l’occasione giusta per ripercorrere la sua storia di appartenenza al Regno di Napoli e visitare i luoghi dove un tempo sorgeva il vecchio abitato “Napoli Piccirill”, inghiottito da un lento imponente movimento franoso attivatosi nel lontano aprile dell’anno 1909, che diede tuttavia il tempo alla popolazione locale di mettersi in salvo. Dopo la pausa pranzo, via libera allo spazio culturale dedicato agli usi e costumi locali e più in generale, agli abitanti dei Monti della Laga, attraverso un interessante confronto tra generazioni reso possibile grazie alle memorie storiografiche.

Gli antichi percorsi fluviali di connessione fra le zone montane e le aree urbane, saranno invece i protagonisti della giornata di DOMENICA 29, attraverso un apprezzato itinerario pedonale che prende il via dal Palazzetto dello Sport di SCAPRIANO di Teramo, per inoltrarsi lungo il Parco Fluviale dei fiumi Vezzola e Tordino che cinge la città di Teramo. A seguire nel piazzale attrezzato all’accoglienza dei partecipanti con gli stand che ospiteranno le aziende agricole produttrici delle eccellenze del territorio e dei birrifici locali, è prevista una interessante presentazione del libro “Vivere da Cittadini. Contesti di educazione alla cittadinanza” con la partecipazione dell’autrice Sandra Renzi e dei moderatori Nadia Ragonici e Francesco Di Giuliantonio. Il gran finale è un coinvolgente intrattenimento musicale popolare, curato dal noto cantastorie teramano “Roppoppò” con una canzone dedicata a Scapriano scritta dal poeta Adolfo di Egidio.

