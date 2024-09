Truffe agli anziani: un argine da Uil Pensionati e Polizia Locale

BARI - Un argine contro le truffe e i raggiri ai danni degli anziani. Lo ha virtualmente innalzato la UIL Pensionati Puglia con l’iniziativa organizzata lunedì 23 settembre a Bari.



L'evento ha raggiunto l’obiettivo di sensibilizzare ed informare la popolazione anziana barese su un problema che coinvolge un numero sempre maggiore di vittime over-65. A spiegare come difendersi il commissario superiore Polizia Locale di Bari, Girolama Manzari, e la segretaria generale della UILP Puglia, Tiziana Carella.

In un contesto in cui le persone anziane vivono sempre più spesso sole ed isolate, in grandi condomini urbani, il rischio di restare vittime di malintenzionati che sfruttano la loro vulnerabilità è altissimo e la UIL Pensionati Puglia ritiene fondamentale promuovere azioni di informazione, prevenzione e formazione.

Durante l'incontro, gli anziani presenti hanno avuto l'opportunità di confrontarsi e di acquisire utili strumenti per riconoscere e difendersi dalle numerose insidie che quotidianamente abili malfattori mettono in atto, per raggirarli.

Il commissario Manzari ha illustrato le più recenti tecniche utilizzate dai truffatori, raccontando le esperienze vissute dalle vittime di truffe e raggiri a Bari e fornendo consigli pratici su come riconoscere e denunciare i tentativi di truffa. Ha inoltre comunicato ai partecipanti il numero attivo nella città capoluogo per denunciare le truffe subite: 080 5491073, dal lunedì al sabato, dalle ore 9 alle 12. Particolare attenzione è stata dedicata alle truffe telefoniche, ai falsi operatori e alle frodi online, purtroppo sempre più diffuse anche tra la popolazione anziana.

Tiziana Carella, segretaria generale della UIL Pensionati Puglia, ha sottolineato l'importanza di queste iniziative di prevenzione, evidenziando il ruolo cruciale del sindacato nel tutelare gli anziani: "La nostra priorità è proteggere i nostri iscritti e tutti gli anziani – ha detto – una risorsa preziosa per la società, spesso esposti a gravi pericoli, a causa di chi tenta di approfittare della loro buona fede. Le truffe sono un problema serio, che mina la sicurezza e la serenità delle persone più vulnerabili. Continueremo a lavorare affinché nessun anziano resti solo di fronte a questi rischi".

L'iniziativa ha inoltre permesso di distribuire un vademecum, elaborato dalla UIL Pensionati Puglia, contenente informazioni utili per riconoscere le eventuali truffe, anche telefoniche e online e per segnalarle alle autorità. Uno strumento, che è stato molto apprezzato dagli anziani presenti, che hanno riconosciuto il valore di disporre di una guida completa e di facile consultazione.

L'incontro si è concluso con un momento di confronto, durante il quale gli anziani hanno potuto porre domande dirette alla dottoressa Manzari e alla segretaria Carella, ricevendo utili chiarimenti. La partecipazione attiva e l'interesse mostrato dai presenti sono stati segno evidente della necessità di continuare su questa strada, promuovendo ulteriori incontri e iniziative sul territorio.