Irccs de Bellis, venerdì 27 settembre la Notte dei Ricercatori

BARI - L’Istituto Nazionale di Gastroenterologia “S. de Bellis” di Castellana Grotte celebrerà venerdì prossimo 27 settembre la notte dei ricercatori 2024 con una manifestazione che si terrà nel centro congressi “Tina Anselmi” a partire dalle ore 20.La serata speciale, dedicata alla conoscenza e promozione della ricerca scientifica fondamentale per il futuro della vita, sarà condotta da Antonio Stornaiolo e prevede la presentazione del libro “La dieta mediterranea: ricerca scientifica e tradizione” con una mostra fotografica, unica nel suo genere, realizzata utilizzando le immagini riprodotte nel libro. Un momento importante per conoscere le radici e i benefici di uno stile di vita salutare che rappresenta, con la nutrizione, uno dei filoni principali dell’attività sanitaria e di ricerca scientifica dell’Irccs “De Bellis”.Non mancheranno momenti di intrattenimento con la musica live del gruppo Agostino Marangolo-Savio Vurchio-Peppe Fortunato-Paolo Romano ed una misteriosa special guest: Angela “S”. L’evento è aperto a tutti, ideale per chi è vicino al mondo della medicina e della ricerca e per chi vuole sostenere il futuro della scienza e della salute.La partecipazione è libera previa prenotazione inviando una mail a formazione@irccsdebellis.it