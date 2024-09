Alessandra Politi alla Fiera del Libro di Francoforte

. LECCE - Diciamolo subito senza se e senza ma: questa ragazza leccese, Alessandra Politi, è nata per fare la scrittrice. Ha un tocco magico e uno stile personale originalissimo, riconoscibile fra mille. Non vogliamo fare confronti, ma ricorda un pò la solidità magmatica della prosa di Isabel Allende e la fluidità naturale di Katherine Panckol.Prevale l’influsso dell’appartenenza ai codici culturali e letterari mediterranei, con echi della mitteleuropa.Fra qualche giorno andrà a proporre il suo ultimo romanzo alla Fiera del Libro di Francoforte, news da far tremare le gambe a chiunque, considerando anche che lo ha pubblicato con Kimerik, piccola casa editrice (come “Yael Peretz”, 2022 e “Il volo dei giorni rubati”, 2020, per le Edizioni Esperidi). Una vetrina internazionale, con incontri importanti, la grande editoria, gli agenti, forse traduzioni nelle lingue straniere.Più che emozionata. Più che entusiasta. Più che felice. Poter partecipare col mio nuovo romanzo “Il guaritore delle bolle ferite” a un evento internazionale così prestigioso, non può che riempirmi di orgoglio e di tanta voglia di fare!Indubbiamente. Ogni autore possiede "il suo stile di scrittura", che significa anche continuità filologica e di struttura del testo, modalità espressiva che veicola i messaggi contenuti nelle pagine fino al lettore. È come un'impronta digitale, quel segno distintivo che rende unici e riconoscibili. Esiste un legame profondo tra la vita dell'autore e il suo modo di esprimersi: ogni esperienza, emozione e conoscenza si riflettono nel suo stile narrativo, che lo differenzia da qualsiasi altro.L'uomo e la sua ombra. La perdita di coscienza. L'alienazione, ossia l'estraniazione da sé stessi e l'identificazione con la realtà materiale da lui stesso prodotta, fino a divenirne strumento passivo, oggetto. La letteratura serve a tirarci fuori da un mondo inautentico, perché soggetto alle ferree leggi di mercato. La letteratura è una tecnica di istruzione all'immaginazione, che non porta semplicemente a comunicare o a far vivere esperienze simulate. Porta a vivere. A renderci più felici. O meno infelici. Migliori. Più saggi, più accorti, più sensibili, più lungimiranti, più attrezzati nell'interpretare il mondo che ci circonda, più abili a comprendere i nostri simili, più pronti a intendere il senso e il peso delle parole. Perciò le rispondo sì, che consapevolmente a volte, altre meno, ma tendo a trasferire nelle pagine la mia energia, la musicalità e quella luce che può essere utile a qualcuno che si è smarrito e a qualcun altro per non smarrirsi."Scrivi ciò che conosci" è a tutti gli effetti un dogma quando si tratta di scrittura. Conoscere non vuol dire aver vissuto in prima persona i fatti che si narrano, quindi neanche aver vissuto nei luoghi descritti, nemmeno aver vissuto nelle epoche in cui è ambientato il romanzo, né aver vissuto le vicende dei personaggi. Intendiamoci, per scrivere un thriller non è sicuramente necessario essere un serial killer o un commissario o un poliziotto. Però occorre documentarsi. Diventare il massimo esperto dell'argomento che s'intende narrare. Altrimenti appare irreale, fasullo, illogico. Quindi chiappe incollate sulla sedia e libri, manuali, riviste, documenti, mappe, google, street wiew e chi più ne ha più ne metta. Questo per dire che occorre studiare e io studio sempre tanto prima di accingermi a scrivere un libro. Biblioteche, archivi, forum, blog non solo sono la parte più entusiasmante del processo di ricerca e di scoperta, ma diventano il mio pane quotidiano, perché le fonti sono oltremodo importanti, fondamentali per essere credibili, per scrivere un buon libro. Ricordiamo sempre che l'unico modo per avere delle risposte è porsi delle domande.Come potrebbe essere altrimenti? Ho studiato Lettere Moderne e può immaginare quanti autori sono passati nella mia mente, nella mia formazione e quanti ne sono rimasti nel cuore. Continueranno per sempre a essere maestri, anche inconsciamente. Poi mi sono appassionata a Criminologia e pur non avendo conseguito nessuna laurea in materia, ho studiato sui manuali universitari e approfondito pareri e conoscenze di criminologi, antropologi, giuristi, agenti speciali, magistrati, medici legali, cioè un mondo da esplorare nelle sue infinite sfaccettature. Per non parlare poi della Psicologia e di tutte le branche che si diramano nell' impossibile caccia al tesoro nei meandri insondabili della mente umana. Ogni cosa che imparo, che osservo, che incontro diventa il mio cult, entra a far parte del mio background, anche un bambino che fa i capricci davanti a scuola o un vecchietto che siede su un tram o qualcuno che mi racconta della sua vita. Tutto è motivo di attenzione e curiosità per uno scrittore. Le faccio un esempio pratico: prenda un uomo che mi ha ferito o deluso, bene, in automatico diventerà uno dei prossimi personaggi del mio libro, nel ruolo di vittima ovviamente! Questo era per farla sorridere!