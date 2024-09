Tragedia a Barletta: una ragazzina di 13 anni si toglie la vita

BARLETTA - Un dramma ha scosso la città di Barletta nel pomeriggio di martedì, quando una ragazzina di soli 13 anni ha compiuto un gesto estremo, togliendosi la vita. La giovane si è lanciata nel vuoto dal quinto piano di un edificio situato alla periferia della città, lasciando la comunità profondamente scossa e in cerca di risposte.

Al momento, i motivi che hanno portato la ragazzina a compiere questo gesto rimangono sconosciuti. In casa non è stato trovato alcun biglietto o indizio che possa spiegare le ragioni della sua tragica decisione. Le forze dell'ordine sono intervenute immediatamente e la polizia sta ora conducendo un'indagine per cercare di far luce su quanto accaduto.

Il gesto ha sollevato grande dolore e interrogativi tra i familiari, gli amici e l’intera comunità, che ora si uniscono nel cordoglio per una vita spezzata troppo presto.