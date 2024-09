Allerta gialla per rischio idrogeologico e temporalesco in Puglia

BARI - A partire dalle ore 20:00 del 19 settembre 2024 e per le successive quattro ore, è prevista un’allerta gialla per rischio idrogeologico e idrogeologico per temporali su tutta la Puglia. Secondo le previsioni meteorologiche, si attende una fase di precipitazioni sparse, che potrebbero manifestarsi anche sotto forma di rovesci o temporali. I quantitativi di precipitazione accumulati sono previsti essere da deboli a moderati.

L’allerta gialla implica una situazione di rischio che richiede attenzione e precauzioni, poiché potrebbero verificarsi fenomeni atmosferici intensi e repentini. Si consiglia ai cittadini di monitorare continuamente le condizioni meteo e di prestare attenzione agli aggiornamenti delle autorità locali. In caso di maltempo intenso, è importante adottare misure di sicurezza per evitare situazioni di pericolo, soprattutto in aree a rischio di allagamenti e frane.

Le autorità locali e i servizi di emergenza sono allertati e pronti a intervenire in caso di necessità. Si invita la popolazione a rimanere informata tramite i canali ufficiali e a seguire le indicazioni delle autorità competenti.