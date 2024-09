Allerta maltempo su gran parte d'Italia: situazioni critiche in Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta

L'Italia è sotto una vasta allerta maltempo che interessa quasi tutto il Paese. Il Veneto è in allerta rossa, mentre Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Piemonte e Toscana sono in allerta arancione. L'allerta è gialla in Abruzzo, Basilicata, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Marche, Molise, Puglia, Umbria e Valle d'Aosta.Le intense precipitazioni stanno causando gravi disagi, soprattutto in Piemonte. I Vigili del fuoco sono al lavoro a Torino, in Val di Susa e in Val Chisone, dove si segnalano numerosi allagamenti. A Mattie, a circa 700 metri di altitudine, il rio Gerardo è esondato nella frazione Giordani, causando il crollo di un ponte superiore travolto da un masso. Al momento, venti residenti sono isolati nella borgata Combe. Anche a Bussoleno, situato a circa 450 metri di quota, il rio ha causato l'interruzione della statale 24 e isolato la borgata Santa Petronilla con 30 persone.Disagi si registrano anche in Liguria e Valle d'Aosta. A Milano, le intense precipitazioni della notte hanno creato problemi, ma la situazione è sotto controllo. L'Autostrada dei Fiori è chiusa tra Imperia Est e Imperia Ovest a causa di una frana che ha invaso la carreggiata.La perturbazione di origine atlantica, giunta in Italia nella serata di ieri, sta portando piogge e temporali. Al mattino, le aree più colpite includono la Valle d'Aosta, parte della Lombardia, il Piemonte e molte zone della Liguria, con forti piogge, temporali e locali nubifragi. Rovesci e temporali interesseranno anche l'Emilia orientale e il basso Veneto.Nel corso della giornata, il maltempo si sposterà verso il Nord-Est, colpendo particolarmente il Veneto e il Friuli Venezia Giulia, con massima attenzione alla Toscana e ai litorali. Forti piogge e temporali sono previsti anche nel Lazio, con possibili problemi anche a Roma.In Piemonte, le aree più colpite includono la Valsusa, la Val Sangone e la Val Chisone. Nel Savonese, i Vigili del fuoco sono impegnati a fronteggiare allagamenti e frane a Andora, Albenga, Finale Ligure e Alassio. In Valle d'Aosta, la strada regionale per Cogne è chiusa a causa delle condizioni meteorologiche avverse.La situazione rimane critica e si raccomanda massima prudenza.