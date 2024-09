Ama Community Days 2024: il viaggio come sinonimo di ispirazione e arricchimento culturale

La filosofia di AMA Stay, il workation residence a San Vigilio di Marebbe, è semplice: creare una casa lontano da casa, dove persone provenienti da ogni angolo del mondo possano incontrarsi, condividere storie e creare connessioni durature, facendo ciò che più amano. È con gli AMA Community Days che questa visione si realizza completamente, promuovendo le Dolomiti come hub di menti brillanti.

Quest’anno l’evento si svolgerà dal 16 al 20 ottobre e il tema guida sarà “Travel and Cultural Immersion”. AMA Stay crede infatti molto nel potenziale dei viaggi, per trasformare le nostre vite e creare connessioni significative. A partire dal team internazionale, composto da persone provenienti da background differenti e che portano con sè prospettive arricchenti, il workation residence si impegna a impattare positivamente sulla regione locale di Marebbe, abbracciando lo scambio di culture e facendo sentire tutti i benvenuti. I Community Days sono nati, infatti, con l'obiettivo di creare una comunità per condividere conoscenze e ispirarsi a vicenda, promuovendo un'immersione culturale profonda e un'esperienza di viaggio autentica e in linea con la filosofia di AMA Stay, che è sinonimo di ospitalità, interconnesione e crescita personale.

Un’occasione per riflettere questi valori, offrendo un programma ricco di attività e opportunità di apprendimento. Networking e community, ispirazione e natura – tutto in un unico straordinario appuntamento, proprio in Alto Adige, all’interno di spazi funzionali che fanno di AMA Stay il precursore in Italia di un trend sempre più in crescita nel mondo dell’hospitality e del co-working: la “workation” (working vacation), vero e proprio punto di forza e innovazione. Disposta su due piani, l’area polifunzionale di co-working di AMA Stay dispone di 15 postazioni di lavoro, lounge per incontri creativi, box per telefonate, sale conferenze, attività di incentive e team building.

Fotata di tutti gli strumenti business e delle più efficienti tecnologie, la workation area è il luogo perfetto per dare frutto alla creatività e al confronto.

L’edizione degli AMA Community Days 2024 sarà resa ancora più speciale grazie alla collaborazione con l’associazione Thrive+, concorrendo con AMA Stay alla creazione di legami significativi tra comunità locale e ospiti. Thrive+ significa "prosperare", azione che l'associazione mette in pratica nel quotidiano e orientata alla soluzione ed empowerment peer2peer FLINTA (empowerment femminile). In altre parole, una piattaforma che riunisce le competenze già disponibili in Alto Adige e le rende visibili e fruibili. Fondata da Nora Dejaco nel 2023 a Brunico, Thrive+ è cresciuta diventando una realtà con oltre 100 membri attivi e numerosi partner di rete. Ad oggi, l’organizzazione continua ad ampliare la sua missione di inclusività ed empowerment attraverso i suoi principi di ispirare, abilitare e connettere.

Come partner degli AMA Stay Community Days, Thrive+ ospiterà un'attività esclusiva all’interno del programma il 18 ottobre 2024. Gli ospiti e le attività: Workshop: incontro interattivo con Veronika Engel, Presidente del Coworkation Alps Association, incentrato sull'immersione culturale e sull’influenza positiva del network e coworking sulla popolazione locale.

L’obiettivo è lo sviluppo di concetti turistici che offrano un reale valore aggiunto per la comunità locale e i viaggiatori/workationers. Tavola rotonda: discussione sul turismo del futuro con rappresentanti della regione di Kronplatz e dell'associazione turistica di San Vigilio di Marebbe. Esame di ciò che è già stato fatto nella regione per promuovere un turismo sostenibile (San Vigilio è già certificata come regione sostenibile) e delle prospettive future per il turismo invernale. Keynote speech: discorso su diversità e inclusione tenuto da Eveline Breitwieser-Wunderl, Diversity Manager presso Porsche Holding GmbH (powered by Trhive+) Attività culturali: Esplorazione della cultura ladina e immersione nella vita, cucina e tradizione locali. Escursioni: esplorazioni delle Dolomiti attraverso escursioni mattutine - per scoprire le meraviglie del paesaggio circostante, e visite culturali come al Museo della Fotografia Lumen a Kronplatz - per immergersi nel mondo della fotografia della natura.

Networking e sviluppo personale: numerose opportunità di networking e crescita professionale attraverso la condivisone di momenti all’AMA Restaurant, gustando specilità culinarie, musica live e aperitivi da non dimenticare.

Tutti i workshop, le impulse talks e le sessioni si terranno in inglese per garantire l'inclusività della comunità internazionale.

Le prenotazioni possono essere effettuate tramite il sito web: www.ama-stay.com