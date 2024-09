Angelina Mango e Olly insieme nel brano 'Per due come noi'

Dopo il successo di “Devastante”, che a oggi ha ottenuto oltre 53mln di stream totali, esce venerdì 6 settembre Per due come noi, un nuovo singolo di Olly che lo vede per la prima volta collaborare con la cantautrice Angelina Mango. Il brano è disponibile da venerdì su tutte le piattaforme digitali e in radio. Ad accompagnare la canzone un videoclip con la regia di Simone Peluso.

Il brano, scritto a quattro mani da Olly e Angelina Mango e prodotto dai due artisti insieme a JVLI, è una collaborazione importante nata in maniera spontanea da un rapporto di stima reciproca tra i giovanissimi artisti ed è stato altrettanto naturale fare di questo brano, che parla di vita a due, un duetto.

Per due come noi parla di relazioni e della complessità dei rapporti che tutti noi viviamo, che si tratti di amore, amicizia, famiglia o anche incontri brevi e casuali; di come si cresca e si cambi quando ci si deve confrontare con una persona diversa da noi nelle piccole cose, che sono però specchio di divergenze più grandi.

Il brano è al tempo stesso consapevolezza e accettazione del fatto che ogni rapporto umano è irripetibile e unico ma anche di come pur vivendo il più forte dei sentimenti a volte questo non basti per tenere unite due persone.