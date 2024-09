ArcheoCanusium diventa un format e fa tappa a Pietra Caduta

CANOSA DI PUGLIA - Dopo il successo dell'evento di luglio, ArcheoCanusium ritorna con un nuovo appuntamento, questa volta nella necropoli daunia di Pietra Caduta. Sabato 14 settembre, il sagrato della Chiesa di Santa Maria di Costantinopoli ospiterà l'Orchestra Filarmonica Pugliese, che al tramonto eseguirà una selezione di brani tratti da celebri colonne sonore cinematografiche.A seguire, Raffaella Cassano e Maria Silvestri, docenti dell'Università di Bari e responsabili della campagna di scavo, terranno una lectio sul lavoro condotto nell'area cimiteriale di Pietra Caduta, dove sono state scoperte trentasette tombe "a grotticella", risalenti al V-III secolo a.C. Gli scavi, ripresi nel 2024 dopo una pausa di sette anni, sono frutto della collaborazione tra UniBa e il progetto Al.T.A.I.R., con il supporto della Fondazione Archeologica Canosina e la Soprintendenza ABAP di BAT e Foggia.L'iniziativa, organizzata dalla Fondazione Archeologica Canosina, mira a rendere la divulgazione archeologica accessibile attraverso eventi che combinano musica e scienza. Il Presidente Sergio Fontana ha spiegato come "la musica sia un veicolo per avvicinare il pubblico all'archeologia, rendendola meno elitaria e più coinvolgente". L'evento, gratuito e patrocinato da Aret - Puglia Promozione, in collaborazione con la Parrocchia Maria SS. Del Rosario, inizierà alle 17:45.