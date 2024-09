Disability Pro: spettacolo finale a Massafra per festeggiare un anno di successi

MASSAFRA - Sabato 21 settembre dalle ore 18:00, presso "Casa in Metamorfosi" in Vico De Notaristefani n. 8 a Massafra (TA), si terrà lo spettacolo finale dell'iniziativa Disability Pro, che celebra un anno di attività e risultati raggiunti. L'evento sarà un'occasione per festeggiare insieme ai partecipanti e alle associazioni partner.

Il progetto, parte dell'Avviso PugliaCapitaleSociale 3.0, è finanziato dalla Regione Puglia grazie ai fondi del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Disability Pro ha avuto un ruolo fondamentale nell'inclusione e nel supporto delle persone con disabilità, promuovendo attività che hanno coinvolto tutta la comunità.