Assalto a un portavalori sulla SS16 a San Ferdinando di Puglia: bloccate le carreggiate con camion di traverso

SAN FERDINANDO DI PUGLIA - Poco fa, sulla Strada Statale 16 a San Ferdinando di Puglia, si è consumato un assalto a un portavalori. Un gruppo di malviventi, armati di kalashnikov e a bordo di un'Audi, ha messo in atto un piano ben organizzato, bloccando entrambe le carreggiate dell'arteria stradale.I rapinatori hanno fermato alcuni camionisti, costringendoli con la forza a posizionare i loro tir di traverso sulla strada, impedendo così il transito dei veicoli e creando un blocco completo del traffico in entrambe le direzioni. Il caos ha coinvolto diversi automobilisti, colti di sorpresa dall'improvvisa situazione di pericolo.Le forze dell'ordine sono state immediatamente allertate e sono sul posto per cercare di ripristinare la sicurezza e avviare le indagini sull'assalto. Non sono ancora chiari i dettagli sull'esito del tentativo di rapina, né se i malviventi siano riusciti a fuggire con il bottino. La circolazione nella zona è bloccata e le autorità stanno gestendo la situazione d'emergenza.