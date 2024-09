Tragedia a Cassano delle Murge: due giovani perdono la vita in un incidente stradale

CASSANO DELLE MURGE - Due giovani, un uomo di 24 anni e una donna di 21, hanno perso la vita la scorsa notte in un tragico incidente stradale avvenuto alla periferia di Cassano delle Murge, in provincia di Bari.Secondo le prime ricostruzioni, l'auto su cui viaggiavano le vittime sarebbe precipitata da un cavalcavia, provocando un impatto fatale. I soccorsi sono intervenuti rapidamente, ma per i due giovani non c'è stato nulla da fare.Le vittime non erano originarie di Cassano delle Murge, come confermato dal sindaco del paese, Davide Del Re, che ha espresso il suo cordoglio per la tragica perdita. Al momento, i carabinieri stanno conducendo le indagini per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente e capire cosa abbia causato la caduta dal cavalcavia.L'intera comunità è sotto shock per l'accaduto, mentre si attende di conoscere ulteriori dettagli su questo tragico evento.