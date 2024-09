Auto sfonda una vetrina di Maldarizzi Automotive: una trovata virale del dealer che lancia iniziative chiare e trasparenti

In realtà, si tratta di un frame video generato grazie all’intelligenza artificiale come parte di un'iniziativa di sensibilizzazione contro le fake news. Con questa campagna, Maldarizzi Automotive, vuole evidenziare la necessità di trasparenza, in particolare nel settore automotive, dove spesso si nascondono informazioni poco chiare su prezzi e condizioni di vendita per i consumatori.



In un’epoca in cui le fake news possono generare confusione e sfiducia, con “Fake news, prezzi veri” il dealer vuole lanciare un messaggio chiaro: “Con noi, i nostri clienti troveranno solo offerte reali, trasparenti e prive di inganni. Abbiamo scelto di utilizzare l’intelligenza artificiale per inscenare una fake news e dimostrare quanto sia facile manipolare la realtà. Ma il nostro obiettivo è l’opposto: offrire chiarezza. Ecco perché, con questa campagna, lanciamo promozioni reali e trasparenti, per fidelizzare sempre di più i nostri clienti.”



La campagna, oltre ad avere un impatto pubblicitario, vuole sensibilizzare i consumatori affinché possano sviluppare una maggiore consapevolezza rispetto alla veridicità delle informazioni che ricevono, soprattutto quando si tratta di acquisti importanti come quello di un’auto.



La campagna “Fake news, prezzi veri” sarà attiva nelle prossime settimane con sconti esclusivi e condizioni vantaggiose su una vasta gamma di veicoli. Maldarizzi Automotive invita i consumatori a diffidare delle notizie ingannevoli e a scoprire le promozioni autentiche e le novità in arrivo presso le proprie concessionarie di Bari, Foggia, Lecce, Matera, Taranto e Trani.



Per maggiori informazioni, visitate il sito Per maggiori informazioni, visitate il sito www.maldarizzi.com o seguite i nostri canali social ufficiali.

BARI - Si chiama “Fake news, prezzi veri” ed è la campagna commerciale dal titolo provocatorio annunciata questa notte da Maldarizzi Automotive, dealer del Sud Italia. Il lancio è avvenuto con una mossa davvero originale: una ripresa di una delle telecamere di sicurezza dell’azienda che mostra un'auto apparentemente fuori controllo finire all'interno di uno showroom, rompendo la vetrina. Le immagini, diffuse sui social e rapidamente diventate virali, sono state interpretate da molti come un incidente reale, scatenando commenti e ironia.