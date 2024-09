Operazioni di pubblica sicurezza nella ex Manifattura dei Tabacchi: il ringraziamento del sindaco Vito Leccese

BARI - Questa mattina, le Forze dell'ordine sono intervenute in alcune aree della ex Manifattura dei Tabacchi, rispondendo a un'esigenza di pubblica sicurezza richiesta dal sindaco di Bari, Vito Leccese, che ha espresso gratitudine per l'operato.

“Le operazioni di pubblica sicurezza che hanno interessato la Manifattura rappresentano un esempio di collaborazione istituzionale, un impegno che abbiamo cercato sin dal primo giorno del mio mandato,” ha commentato Leccese. L’intervento fa seguito alle richieste avanzate durante il Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica delle scorse settimane, dopo che la situazione di illegalità in alcune aree non ancora riqualificate della struttura si era aggravata.

“Nonostante l’impegno costante della Polizia Locale, in alcuni casi le forze a nostra disposizione non sono state sufficienti a contrastare abusi e attività illecite. Il sostegno delle Forze dell'ordine è stato determinante per ristabilire la legalità in queste aree,” ha aggiunto il sindaco, ribadendo la sua gratitudine per il prezioso lavoro svolto dalle autorità competenti.