Bari, 23-9-1944: Hajduk Spalato - British Army al Della Vittoria

- Bari, sabato 23 settembre 1944. Dieci anni dopo la sua inaugurazione, lo Stadio della Vittoria ospitò il primo incontro di calcio internazionale. Sul rettangolo dell'impianto sportivo barese, utilizzato e al tempo stesso disastrato per uso bellico, la British Army sfidò la squadra ufficiale dell'esercito jugoslavo di liberazione, composta da molti giocatori dell'Hajduk Spalato che decisero di entrare clandestinamente nel nucleo dei partigiani jugoslavi. L'Hajduk accettò la rivincita della British Unit di stanza a Mola di Bari, dove il 13 giugno 1944 la rappresentativa jugoslava vinse 10-0. E fu così che, in un pomeriggio tipicamente estivo di 80 anni fa, l'Hajduk subì un pesante 7-2 dalla British Army XI. All'incontro di calcio assistettero 40.000 spettatori, in stragrande maggioranza militari. Costoro raggiunsero il Della Vittoria con numerosi camion per poter tifare anche da bordocampo a favore delle rappresentative di loro appartenenza.