Bari, avviata la fase di acquisizione delle proposte per la redazione del bilancio partecipato dei Municipi

BARI - È stata avviata da tutti i Municipi, con la pubblicazione degli avvisi pubblici sui rispettivi siti istituzionali, la consultazione cittadina ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione comunale.Chiunque sia interessato a partecipare potrà farlo avanzando proposte che verranno acquisite e valutate ai fini dell’inserimento nella programmazione cittadina.La consultazione si inserisce nell’ambito del bilancio partecipato, uno strumento di democrazia diretta che consente ai cittadini di proporre progetti volti a migliorare la vivibilità e sostenibilità del proprio quartiere e territorio di riferimento in ambiti quali urbanistica, ambiente, cultura, servizi sociali e mobilità.“Siamo consapevoli dei tempi ristretti in cui chiediamo ai cittadini di partecipare alla programmazione del bilancio – dichiara la vicesindaca e assessora al decentramento Giovanna Iacovone –. Questa situazione è dovuta al recente insediamento delle Presidenti di Municipio e all’avvio dell’attività amministrativa in questa fase di programmazione delle risorse di bilancio. L’intenzione dell’amministrazione rimane comunque quella di ascoltare e favorire la partecipazione di cittadini e associazioni alle decisioni amministrative con l’attivazione di percorsi strutturati e permanenti di processi come il bilancio partecipato a partire dalla conclusione del procedimento relativo alla programmazione in corso.”In questa fase saranno raccolte le proposte più urgenti, compatibilmente con i tempi stretti imposti dalla redazione del bilancio di previsione comunale.Le proposte saranno perciò acquisite nel corso di una consultazione pubblica in ciascuno dei cinque Municipi.Nella giornata di ieri la vicesindaca e assessora al Decentramento Giovanna Iacovone ha preso parte alla prima consultazione pubblica convocata nella sede del Municipio 3. Le prossime consultazioni pubbliche si terranno giovedì 26 settembre, alle ore 18, nella sede del Municipio 1, lunedì 30 settembre, alle ore 9 nella sede del Municipio 4 e dalle ore 10 alle 12 nella sede del Municipio 2 e martedì 1°ottobre, alle 9.30, nella sede del Municipio 5.