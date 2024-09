Xabier Iriondo a Noci per workshop e concerto sulla musica sperimentale

Con il suo approccio audace e innovativo, Iriondo vi guiderà in un viaggio musicale che unisce noise, avanguardia e sperimentazione. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati di musica e per chi desidera esplorare nuove frontiere sonore. Sperimentare è la parola chiave alla base di questa esperienza: il workshop è dedicato a chitarristi, musicisti in generale, produttori e appassionati che desiderano ampliare il proprio bagaglio tecnico o avvicinarsi al lavoro del musicista/produttore in quanto ricercatore di suoni e soluzioni sempre nuovi. Con il suo approccio audace e innovativo, Xabier Iriondo vi guiderà in un viaggio musicale che unisce rumore, avanguardia e sperimentazione.



Per informazioni riguardanti il workshop contattare via mail: iltalentonascealsud@gmail.com Per informazioni riguardanti il workshop contattare via mail: antoniointini111@gmail.com



Il CONCERTO - Xabier Iriondo live in solo sarà invece dalle ore 21:00. La performance live di Xabier Iriondo si snoda intorno alla ricerca e scoperta di un paesaggio sonoro in bilico tra performance e concerto, esempio di come il suono possa essere manipolato, sperimentato e lavorato organicamente.

Il live è caratterizzato dall’utilizzo di strumenti/utensili autocostruiti (e non), e diventa un’esperienza unica, non riconducibile alla dimensione di un concerto tradizionale.



Cuore della performance è il Mahai Metak, che viene percosso, accarezzato, manipolato. Oggetti di tutti i giorni (batticarne,pennelli, biglie di vetro, paglietta da cucina, etc...) diventano utensili per creare sul Mahai Metak tappeti sonori e timbriche inaspettate. Melodia e rumore vengono stravolte da manipolazioni coraggiose dell’intensità del suono (dinamica) e delle frequenze della musica stessa. Effettistica e pedali filtrano i suoni e li trasformano. I gesti e le mani del musicista diventano una guida ammaliante e ipnotica dell’esperienza sonora e performativa. Xabier Iriondo performa nei musei e nelle gallerie, nei clubs, nei teatri e nei centri sociali ricercando lo stesso bisogno: l’idea di “occupare” e sentire uno spazio dinamico con la propria musica.

In apertura il live di Valenss.



È possibile già pre-acquistare i biglietti per il concerto dal link:



DOMENICA 29 SETTEMBRE 2024

SPAZIO MU.RA. - Via Kennedy - Noci (BA) È possibile già pre-acquistare i biglietti per il concerto dal link: https://www.eventbrite.com/e/biglietti-xabier-iriondo-live-938677919927 DOMENICA 29 SETTEMBRE 2024SPAZIO MU.RA. - Via Kennedy - Noci (BA)

NOCI - Questa domenica 29 settembre allo Spazio Mu.Ra. di Noci (BA), Dischi Uappissimi e Il Talento Nasce al Sud sono orgogliosi di presentare l'artista poliedrico XABIER IRIONDO con una giornata dedicata a Workshop sulla sperimentazione musicale e in serata il live in solo dello stesso artista, già anima sperimentale e chitarrista di progetti come Afterhours, Bunūel, I Fiumi, Six Minute War Madness, A short Apnea e altri.Il WORKSHOP sulla sperimentazione musicale sarà dalle ore 09:30 alle 18:00.