Bari colpita da un violento temporale: chiusi due sottopassi e disagi alla viabilità

BARI - Un forte evento meteorologico ha colpito Bari, dove in appena un'ora sono caduti 25,9 mm di pioggia, provocando numerosi disagi alla viabilità cittadina. La Polizia Locale è intervenuta tempestivamente, chiudendo due sottopassi: il sottopasso ferroviario di via Bruno Buozzi e il sottovia La Rotella, situato nella zona industriale della città. Il sottovia Duca degli Abruzzi, dopo una breve chiusura, è stato riaperto al traffico, mentre il sottopasso di via Quintino Sella è rimasto sempre transitabile.Il temporale ha causato ulteriori problemi, tra cui l'interruzione della linea dati in alcuni uffici a causa di sbalzi di energia elettrica. Attualmente, sono in corso sopralluoghi e interventi da parte della Polizia Locale, dei tecnici della ripartizione Lavori Pubblici, dei settori Infrastrutture e Giardini, e degli operai della Multiservizi, per valutare i danni e mettere in sicurezza le aree colpite. In particolare, l’amministrazione comunale sta monitorando la tenuta degli alberi e della vegetazione, rispondendo alle segnalazioni di pericolo.Nelle prossime ore, resterà chiuso al traffico un breve tratto di corso Alcide De Gasperi, tra l’intersezione con viale Einaudi e quella con via Morea, per consentire ulteriori verifiche e interventi di messa in sicurezza.