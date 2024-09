Polignano, 9 settembre: "Note sotto le stelle" con l'Orchestra Femminile Note di Puglia

POLIGNANO A MARE - Il prossimo 9 settembre, alle ore 21:00, la splendida cornice di Piazza San Benedetto a Polignano ospiterà il concerto "Note sotto le stelle", un evento speciale che promette di regalare una serata indimenticabile. Protagoniste saranno l'Orchestra Femminile Note di Puglia e il Duo Cérémonie, pronte a eseguire un repertorio ricco e variegato, sostenuto e patrocinato dal Comune di Polignano.

Giunto alla sua seconda edizione, "Note sotto le stelle" fa il suo ritorno dopo il grande successo ottenuto durante l’estate scorsa nelle piazze di diversi comuni. La serata prevede l'esecuzione di brani contemporanei, principalmente di musica da camera e da ballo, oltre a classici internazionali della musica leggera, interpretati da due giovani cantanti accompagnate da un'orchestra d'archi tutta al femminile.

Il concerto rappresenta un'opportunità unica per vivere un'esperienza musicale emozionante, dove passione e talento si incontrano per celebrare la musica e la cultura in un’atmosfera magica e suggestiva.

L'ingresso è gratuito, e l'evento è aperto a tutti coloro che desiderano immergersi in una serata di pura gioia artistica sotto il cielo stellato di Polignano.