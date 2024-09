Bari, online l'avviso pubblico per l'individuazione di soggetti interessati ad aderire alla Consulta comunale della mobilità sostenibile

La Consulta contribuisce, inoltre, a promuovere la reale partecipazione della cittadinanza e a favorire la diffusione di buone pratiche e iniziative inerenti alla mobilità sostenibile, organizzando incontri, dibattiti, convegni.



“Con la pubblicazione di questo avviso - commenta l’assessore alla Cura del territorio Domenico Scaramuzzi - si raggiunge uno degli obiettivi principali del percorso iniziato nel 2021 con il primo incontro tra l’allora assessore alla Mobilità sostenibile Galasso e le associazioni del territorio. Oggi, dopo una procedura che ha visto prima la modifica dello Statuto comunale con l’inserimento, all’art. 40, della Consulta della Mobilità sostenibile, e l’approvazione del Regolamento della consulta stessa, è possibile per le associazioni del territorio aderire alla nuova consulta che si appresta a essere istituita. La Consulta sarà fondamentale nelle sfide future che attendono l’amministrazione sul tema della mobilità sostenibile, come quelle relative alla prossima riforma del Codice della strada e, per esempio, alle novità introdotte in relazione alla realizzazione di percorsi ciclabili e al loro conseguente impatto sui progetti dell’amministrazione, già eseguiti e futuri, e sarà un punto di riferimento anche per sensibilizzare e coinvolgere i diversi attori interessati da questi processi di cambiamento, sui temi della mobilità sostenibile”.





Ai sensi di quanto disposto dall’art. 4 del Regolamento della mobilità sostenibile, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 46 del 23.04.2024, alla Consulta possono aderire le associazioni, i soggetti del Terzo settore e i gruppi sociali tutti, purché dotati di statuto o altro documento equipollente.

Pertanto, i soggetti interessati alla candidatura, in possesso dei requisiti minimi previsti dal citato art. 4 del Regolamento, dovranno presentare istanza di adesione alla Consulta debitamente compilata, sottoscritta con firma digitale, in formato pdf e corredata della documentazione richiesta.



La candidatura dovrà, infatti, contenere:l’indicazione della denominazione, della sede legale, del numero di codice fiscale, dell’indirizzo presso il quale deve essere fatta qualsiasi comunicazione inerente alla selezione (con recapito telefonico), e dell’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC);

una sintetica descrizione delle attività svolte;

All’istanza, pena l’esclusione, dovrà essere allegata:copia dell’atto costitutivo e dello statuto dell’associazione/ETS/gruppo sociale;

copia del documento d’identità in corso di validità e copia del codice fiscale del legale rappresentante;







Le candidature pervenute saranno esaminate da un gruppo di valutazione appositamente costituito, della ripartizione Infrastrutture, Viabilità e Opere pubbliche, che verificherà l'ammissibilità della candidatura, nel rispetto dell'art. 4 del Regolamento sopra citato. L'istanza dovrà essere inoltrata, entro e non oltre le ore 12 del giorno 16 ottobre 2024, esclusivamente tramite PEC, all'indirizzo traffico.comunebari@pec.rupar.puglia.it e nell'oggetto dovrà essere riportata la seguente dicitura: "Istanza di adesione alla Consulta della Mobilità sostenibile - Comune di Bari".



Le risultanze della verifica saranno trasmesse all’assessorato alla Cura del Territorio, al fine di procedere alla prima convocazione dell’assemblea dei delegati nell’ambito della quale saranno eletti il presidente e il vicepresidente.



Sarà comunque possibile aderire alla Consulta anche successivamente alla chiusura dell'avviso compilando la domanda di adesione disponibile sul sito istituzionale del Comune di Bari / sezione Bandi e Concorsi / Altri Avvisi e inviandola alla pec traffico.comunebari@pec.rupar.puglia.it

In questo caso l’adesione, una volta verificati i requisiti da parte della Consulta insediata, sarà formalizzata alla prima seduta successiva a quella nella quale è stata accolta l’istanza.



La partecipazione alla Consulta è a titolo gratuito, senza che ciò comporti richiesta alcuna di somme a qualsiasi titolo, neanche di rimborso spese eventualmente sostenute per la partecipazione alla medesima.

La partecipazione alla Consulta è a titolo gratuito, senza che ciò comporti richiesta alcuna di somme a qualsiasi titolo, neanche di rimborso spese eventualmente sostenute per la partecipazione alla medesima. Per ulteriori informazioni è possibile inviare una mail all'indirizzo pec traffico.comunebari@pec.rupar.puglia.it

La Consulta comunale è stata istituita ai sensi dell’art. 40 dello Statuto del Comune di Bari, come approvato in data 21.12.2000 e successivamente modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 62 del 30.05.2023. Essa svolge funzioni consultive e di orientamento rispetto all’attività dell’amministrazione comunale in tema di mobilità sostenibile, collaborando con le Commissioni consiliari competenti in materia e con l’assessorato alla Cura del Territorio (con deleghe Opere pubbliche, Reti, Mobilità sostenibile) quale organismo di indagine e proposta nella definizione degli indirizzi inerenti alle tematiche della mobilità sostenibile e di confronto permanente con l’amministrazione comunale.