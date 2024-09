Bari, Ferrante (Mit): al via bando gara Parco della giustizia, presto sarà realtà

“È nota l’importanza che la Cittadella della Giustizia riveste per Bari e per il suo hinterland – continua Ferrante – e lo conferma il valore dell'appalto di oltre 367 milioni di euro. In stretta sinergia anche con il Viceministro alla Giustizia Francesco Paolo Sisto, coinvolto come me in prima persona, continuerò a mantenere contatti quotidiani con il Commissario straordinario Antonio Ficchì, affinché continui ad essere rispettato il cronoprogramma inizialmente individuato che permetta all’opera di veder la luce nei primi mesi del 2027. L’attenzione, mia e del Governo, resterà costantemente alta - conclude Ferrante - per consegnare alla città un’opera simbolo di legalità e rinascita del territorio”.



BARI - "La pubblicazione odierna del bando per l’appalto integrato del Parco della Giustizia di Bari è un traguardo fondamentale, ma soprattutto un punto di partenza che permette finalmente di avviare la concreta realizzazione dell’opera con tempistiche e modalità chiare e definite. Manteniamo gli impegni assunti per dare alla città un presidio giudiziario all’avanguardia e, insieme, uno spazio urbano rigenerato. La Cittadella della giustizia sarà presto realtà aprendo una nuova pagina per Bari”. Lo dichiara il deputato Tullio Ferrante, Sottosegretario di Stato al Mit con delega al coordinamento delle attività commissariali.