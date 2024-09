Bari, presentata oggi a Palazzo di Città la mostra fotografica 'Life Support. La nave di Emergency'

BARI - Si è svolta questa mattina, presso la sala giunta di Palazzo di Città, la presentazione della mostra fotografica “Life Support. La nave di Emergency”. All’incontro con la stampa sono intervenuti l’assessore alla Cura del territorio Domenico Scaramuzzi, la coordinatrice del gruppo Emergency Bari Gabriella Nencha e Simona de Gennaro, già responsabile della logistica a bordo della nave Life Support.La rassegna fotografica, promossa dal gruppo di volontari Emergency di Bari, racconta, attraverso gli scatti esposti, le attività di ricerca e soccorso in mare della nave Life Support, attiva da dicembre 2022 nel mar Mediterraneo centrale, una delle rotte migratorie più pericolose al mondo.Con l’ausilio di un visore a 360 gradi, i visitatori avranno la possibilità di vivere un’esperienza immersiva, salendo virtualmente a bordo della nave per conoscerne da vicino il quotidiano e le attività del gruppo. La mostra, patrocinata dalla Città di Bari, sarà esposta nella sala ex Tesoreria di Palazzo di Città, dal 10 al 13 settembre, dalle ore 17.30 alle 20. L’ingresso è libero. “La Città di Bari è sempre stata vicina a Emergency - ha sottolineato Domenico Scaramuzzi -. Per noi questa è una vicinanza naturale, perché Bari è città accogliente, una città che esprime questa sua vocazione anche nello Statuto comunale. Quindi, sulla scia di questa vocazione e di un forte rapporto di collaborazione con Emergency, che ha avuto un momento molto importante quando abbiamo intitolato a Gino Strada una via nei pressi dell’Ospedale pediatrico Giovanni XXIII, siamo davvero lieti di ospitare a Palazzo di Città questa esposizione che racconta le attività di ricerca e soccorso in mare della nave Life Support, lanciando un fortissimo messaggio di umanità e di difesa della vita umana”.“Ringrazio il sindaco Vito Leccese, l’assessore Scaramuzzi e tutta l’amministrazione comunale che ci è stata molto vicina e ci ha accolti a braccia aperte, ospitando questa mostra fotografica e collaborando con noi anche per l’evento che celebrerà i 30 anni di Emergency in programma sabato 14 settembre, nel parco Don Tonino Bello - ha proseguito Gabriella Nencha -. La mostra fotografica dedicata alla nave Life Support sta attraversando l’Italia ed era naturale che facesse tappa a Bari, una città che sa cosa vuol dire salvaguardare e tutelare la vita umana, come dimostra il quadro della nave Vlora esposto qui. Vorrei ricordare che sul fianco della nave è possibile leggere una famosa frase del fondatore di Emergency Gino Strada: “I diritti sono di tutti, altrimenti chiamateli privilegi”. Parole che riassumono perfettamente la filosofia del progetto della nave Life Support, così come quella di tutti i nostri progetti”.“Grazie alla città di Bari per averci accolti - ha concluso Simona de Gennaro -. Sono stata responsabile della logistica della nave Life Support per le sue prime 15 missioni, per questo sono lieta di condividere oggi, qui a Palazzo di Città, la mia testimonianza. La nave opera tuttora nel Mediterraneo centrale, nella cosiddetta zona “SAR” libica, considerata fortemente a rischio per i migranti, a causa della mancanza di intervento coordinato della Guardia costiera libica. Le nostre missioni operano in condizioni di forte difficoltà, legate spesso al meteo avverso così come allo stato delle imbarcazioni di migranti che ci troviamo a soccorrere, affollate molto spesso da centinaia di persone e quasi sempre prossime al naufragio. Soccorriamo persone molto spaventate, in condizioni fisiche molto precarie e che hanno subito torture e violenze, soprattutto nei campi di detenzione in Libia, o che hanno perso parenti prossimi durante il loro o in altri viaggi. Sono situazioni molto difficili, che spesso raccontiamo a un pubblico più ampio: in questo senso, sono convinta che anche questa mostra potrà rappresentare uno strumento importante”.Sabato 14 settembre il parco Don Tonino Bello, a Poggiofranco, ospiterà un’iniziativa patrocinata dalla Città di Bari in occasione dei 30 anni di impegno umanitario di Emergency. Protagoniste, oltre al gruppo di volontari Emergency di Bari, diverse associazioni del territorio, tra cui ASD Pattinatori, Azienda biologica Vito Stasi, Friday for Future, Incontra, Migrantes, Retake, Univox, Vivere a Colori.Diverse le attività previste dalle ore 10 alle 18: la giornata prevede un torneo amatoriale di tennis tavolo dedicato a Gino Strada (sarà necessario prenotarsi); saranno presenti, inoltre, diversi spazi dedicati allo sport e ai giochi, un corso di fotografia, uno di pittura e uno spazio “Agorà”, che ospiterà presentazioni di alcuni libri e momenti dedicati a “Pillole di Diritti” e “Pillole di Umanità”, con la partecipazione di Emergency e di alcune delle associazioni che hanno aderito all’iniziativa.email: bari@volontari.emergency.itcellulare 3664126248