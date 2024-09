BARI - A partire dalla mezzanotte del 10 settembre 2024, e per le successive 20 ore, è prevista un'allerta gialla per rischio idrogeologico e idrogeologico per temporali su tutto il territorio pugliese. Le precipitazioni attese saranno da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente deboli, ma occasionalmente moderati soprattutto nella Puglia meridionale.Le autorità raccomandano massima prudenza e di seguire le indicazioni della protezione civile per evitare situazioni di pericolo, in particolare nelle aree soggette a rischio idrogeologico.