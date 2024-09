Benji & Fede: ''Rewind'' è il nuovo album in uscita il 25 ottobre

Presentato in anteprima ieri sera nel programma di Amadeus “Suzuki Music Party” in onda sul Nove, “Estate Punk” è il nuovo singolo di Benji & Fede in uscita il 25 settembre. Questo, insieme a “Musica Animale” - singolo di quest’estate, saranno due delle tracce presenti nel nuovo album dal titolo “REWIND” in uscita il 25 ottobre, il primo dopo l’annuncio della loro Reunion.

“REWIND è un viaggio che inizia dal guardarsi indietro per ritrovarsi e poi ripartire più consapevoli, in virtù di quello che siamo stati e possiamo ancora essere”, raccontano Benji & Fede.

La copertina dell’album, svelata oggi sui social, rappresenta molti dei momenti più significativi del passato di Benji & Fede: le foto da bambini, l’orologio che segna le 20:05, l’ultimo concerto insieme all’Arena di Verona; non mancano però gli indizi sul loro nuovo percorso personale e musicale, con elementi riconducibili ai diversi brani presenti nel nuovo album.

L’album anticipa il loro concerto evento del 16 novembre all’Unipol Forum di Assago (Milano) che ha registrato in poco tempo il tutto esaurito.

“Estate Punk” è una ballad dal sapore nostalgico che racconta di due persone che si amavano a 18 anni, e una sera dopo tanto tempo si rincontrano. Nonostante siano cresciuti e diventati adulti, rivelano di essere ancora connessi da un forte sentimento, come se ogni livido e cicatrice di uno appartenesse anche agli occhi dell’altro. “Questa “Estate Punk” che abbiamo vissuto, ci è servita a diventare più maturi artisticamente ed umanamente, - raccontano Benji & Fede - ed è stato come conoscerci di nuovo per la prima volta''.