Bruno Barbieri porta '4 Hotel' a Bari: sfida tra albergatori nel cuore della città

BARI - Bruno Barbieri arriva a Bari con il celebre programma televisivo di Sky Italia, “4 Hotel”. Nelle scorse ore sono state avanzate le richieste di autorizzazione per le riprese da effettuare nella città pugliese, anche se l’identità dei quattro albergatori che si sfideranno non è ancora stata svelata. Secondo alcune indiscrezioni, gli hotel in gara sarebbero situati nel centro storico, con vista sul lungomare.

Il programma, ormai alla sua sesta edizione, vede quattro albergatori contendersi il titolo di miglior struttura ricettiva della zona. Bruno Barbieri, insieme ai concorrenti, valuta aspetti come location, camere, servizi, prezzo e colazione, dando voti su una scala da 1 a 10. Alla fine della puntata viene proclamato un vincitore, che riceve un contributo economico da reinvestire nella propria attività.