BARI – La ASL di Bari ha nominato l’amministratore unico della società in house Sanitaservice ASL Ba s.r.l. (con delibera n. 1864 del 13.09.2024). L’incarico – della durata di tre anni- è stato affidato a Fabrizio D’Addario, l’amministratore uscente, al termine di una procedura comparativa con la quale il direttore generale facente funzioni della azienda sanitaria ha effettuato l’esame e la valutazione dei curricula pervenuti per la procedura ad evidenza pubblica indetta lo scorso 1°agosto e scaduta il 22 agosto.Sanitaservice è una azienda interna alla ASL che raccoglie circa 1519 dipendenti.Oltre ad aver internalizzato l’intero servizio 118, la società si occupa di una serie di altri servizi, quali manutenzione, pulizia, portierato, Cup ticket, supporto tecnico operativo, facchinaggio e ausiliariato. Negli ultimi cinque anni, dal 2018 al 2023, Sanitaservice ha registrato una crescita in dimensioni, servizi offerti, e in patrimonio, chiudendo il 2023 con un bilancio superiore ai 44 milioni di euro.