'#BuonoComeOria', Oria protagonista di un set

ORIA (BR) - Oria diventa molto di più di una cornice, è il cuore del progetto grazie alla campagna creata ad hoc #BuonoComeOria. Con L'innocente, diretto da Giorgio Vignali, la città mostra il meglio di sé attraverso la forza, la volontà e il talento delle sue persone. - Oria diventa molto di più di una cornice, è il cuore del progetto grazie alla campagna creata ad hoc #BuonoComeOria. Con L'innocente, diretto da Giorgio Vignali, la città mostra il meglio di sé attraverso la forza, la volontà e il talento delle sue persone.





Sono in fase di organizzazione per un cortometraggio l’Associazione Generation, ormai nota per i suoi progetti di promozione del territorio, valorizzazione delle attività commerciali e maestranze pugliesi, incentivando progetti legati al mondo dello spettacolo.





Le riprese previste a novembre 2024 vedranno la partecipazione di attori locali e non solo, mettendo in risalto varie location oritane.





"L'innocente" racconta la storia tragicomica di un tranello: durante la visita di un politico venuto dalla capitale in paese, il comitato organizzatore farà di tutto per nascondere uno scandalo che potrebbe pregiudicare l'intera campagna elettorale. Una storia di fanta politica che diviene satira; uno spaccato di realtà che mette a nudo la vera essenza dell'uomo in uno scontro tra bene e male dove l'ipocrisia sfida l'innocenza.





La presidente dell’associazione Nadia Carbone che ormai da anni investe nella propria città natale proponendo eventi culturali, (ricordiamo il Gran Galà della cultura, Il Pianoforte che dipinge, il Generation Film Fest) è pronta per una nuova sfida: "Vogliamo offrire con questo progetto una vera e propria vetrina alla città di Oria che possa fungere da cassa di risonanza mediatica nazionale e non solo circoscritto, attraverso il circuito festivaliero. L'obiettivo è quello di portare il cinema nelle periferie rendendo protagonista il territorio Pugliese, e favorendo la scoperta di nuovi talenti attraverso corsi accademici e lo sviluppo di nuovi progetti artistici come il corto 'L'innocente', nato dal percorso formativo di attori emergenti tenutosi ad Oria con il maestro Giorgio Vignali".





L’associazione invita tutta la cittadinanza interessata a voler partecipare come figuranti (inviando 2 foto: 1 primo piano/1 figura intera) alla segreteria organizzativa scrivendo a: generationsegreteria@gmail.com (Sabrina). Candidature aperte entro il 20 ottobre 2024.





Inoltre, si può donare liberamente ora su GoFundMe ( https://www.gofundme.com/f/cortoGFF-linnocente ), ti ringrazieremo sui nostri social!

Anche una piccola donazione può fare una grande differenza. Ogni contributo ci avvicina alla realizzazione del film.

Condividi la campagna con amici e familiari, e segui il progetto sulla pagina Facebook ed Instagram del Generation Film Fest. Insieme al Generation Film Fest possiamo dar voce a piccoli e grandi attori sul grande schermo.