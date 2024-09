Tommaso Gioia: 'Nasce a Mesagne la 'Domus Ada', una nuova casa per l'inclusione delle persone con autismo'

MESAGNE (BR) - È stata inaugurata mercoledì 11 settembre a Mesagne la "Domus Ada", la prima struttura residenziale socio-educativa e riabilitativa in Puglia dedicata a persone con disturbo dello spettro autistico. Un progetto innovativo e lungimirante, autorizzato e accreditato dalla Regione Puglia, che offre un ambiente sicuro e stimolante per migliorare la qualità di vita dei pazienti e delle loro famiglie. - È stata inaugurata mercoledì 11 settembre a Mesagne la "Domus Ada", la prima struttura residenziale socio-educativa e riabilitativa in Puglia dedicata a persone con disturbo dello spettro autistico. Un progetto innovativo e lungimirante, autorizzato e accreditato dalla Regione Puglia, che offre un ambiente sicuro e stimolante per migliorare la qualità di vita dei pazienti e delle loro famiglie.





"Questo è un traguardo importante, frutto di un lavoro straordinario di sinergia tra le diverse figure coinvolte" ha dichiarato Tommaso Gioia, Consigliere per la Sanità del Presidente della Regione Puglia "Insieme all'ASL Brindisi e al Presidente Emiliano, abbiamo sostenuto e portato avanti questo progetto presentato da Mariella Iaia, perché credevamo fermamente nel suo valore".





"Un pensiero speciale va alle famiglie che per troppo tempo hanno atteso un servizio come questo per i loro cari" ha aggiunto Gioia "La mia speranza è che presto possano nascere strutture analoghe in ogni provincia, affinché nessuno resti indietro in questo delicato percorso di inclusione e assistenza".





La "Domus Ada" si avvale di un'équipe multidisciplinare di educatori, psicologi e specialisti che lavorano in sinergia per offrire percorsi riabilitativi personalizzati. Alla cerimonia di inaugurazione hanno preso parte l'Arcivescovo di Brindisi-Ostuni, il Direttore Generale dell'ASL Brindisi, il Presidente della Commissione Regionale Sanità e il coordinatore provinciale del tavolo sull'autismo.