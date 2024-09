Ciccio Riccio, grande successo per l'estate 2024

BRINDISI - L'estate 2024 è stata una stagione splendida per Ciccio Riccio che, in tutta la Puglia, ha portato il divertimento nelle piazze stracolme di gente che ha vissuto serate di grande musica in compagnia di amici. - L'estate 2024 è stata una stagione splendida per Ciccio Riccio che, in tutta la Puglia, ha portato il divertimento nelle piazze stracolme di gente che ha vissuto serate di grande musica in compagnia di amici.





Il Ciccio Riccio in tour con i dj, gli speakers e gli ospiti musicali di grande successo con i quali si è condiviso il palco, dai The Kolors, mattatori della stagione appena conclusa a Irene Grandi, protagonista indiscussa della musica italiana da trent'anni a questa parte.





Ciccio Riccio gran cerimoniere di eventi importanti, fiore all'occhiello del turismo e dello spettacolo in Puglia: Birra and Sound Festival ma anche eventi in centri commerciali ed eventi privati affollati di gente. La serata con Cristina D'Avena, sul palco del Centro Commerciale a Mesagne, è stata divertente e ha abbracciato un pubblico di tutte le età.





Applausi al nuovo format "Canti alla Luna" che ha esordito a Mottola con i cantautori italiani da Kimono a Martina Attili, da Marco Guazzone a Bungaro e a Di Cataldo e cantautori esordienti e poi musica sempre musica protagonista dell'estate di Ciccio Riccio. Musica popolare, della nostra terra, musica vintage con i Cavalli di Battaglia Live e la dance anni 90. Una estate esplosiva, quella appena trascorsa con Ciccio Riccio, protagonisti: tutti. Da oltre 40 anni.