Convegno sul cancro al seno a Bari: un’occasione di aggiornamento e networking

BARI - Il 21 settembre, Bari ospiterà un importante convegno dedicato al tumore al seno presso Villa Romanazzi, con inizio previsto per le ore 08.30. L’evento vedrà la partecipazione di autorità locali, tra cui il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano e l'Assessore alla Sanità, oltre ai Direttori delle principali istituzioni sanitarie della regione.

La prima parte del convegno sarà caratterizzata da una tavola rotonda intitolata "Breast Cancer: un Palcoscenico e Tanti Attori", moderata dai dottori G. D'Amato, F. Giuliani e M. Gentile. Durante questa sessione, esperti del settore discuteranno temi cruciali per la diagnosi e il trattamento del tumore della mammella, con focus sui recenti sviluppi nella diagnosi precoce e nelle terapie innovative.

Dopo un coffee break, il programma prevede la sessione "Focus On", che approfondirà l’introduzione dei nuovi farmaci, come gli anticorpi farmaco coniugati, e il trattamento della malattia BRCA mutata. Specialisti del settore offriranno aggiornamenti significativi e discuteranno le ultime novità in campo clinico.

Nel pomeriggio, ci saranno sessioni dedicate ai vari tipi di carcinoma mammario, con discussioni su terapie adiuvanti e immunoterapia, fornendo così aggiornamenti sulle ricerche più recenti e sulle pratiche cliniche attuali. La tavola rotonda finale, intitolata "La Sfera del Paziente", offrirà una panoramica su temi rilevanti per migliorare la cura e il supporto per le pazienti, affrontando anche aspetti fondamentali come la riabilitazione, la gestione del dolore e le questioni psico-sociali legate alla malattia.

Questo convegno rappresenterà un’importante opportunità di ascolto e condivisione, con testimonianze di pazienti e operatori sanitari, e la partecipazione di diverse associazioni attive nel campo della salute e del supporto ai malati.

Per partecipare, è necessaria la registrazione online sul sito www.motusanimi.it/iscrizione-online, dove gli interessati possono selezionare l’evento, inserire i propri dati e confermare l’iscrizione. Per assistenza, è possibile contattare il supporto all’indirizzo tutor@motusanimi.com.

Non perdere questa giornata ricca di confronto, aggiornamenti e opportunità di networking, con l’obiettivo di migliorare la cura e il supporto per chi affronta il cancro al seno.