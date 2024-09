Renga e Nek, dal 23 settembre live nei teatri d'Italia

Dopo il lunghissimo tour in tutta Italia che li ha visti protagonisti la scorsa estate, i due speciali appuntamenti sold out all’Arena di Verona e al Forum di Milano e le date nei principali teatri italiani, Renga e NeK quest’estate sono tornati nuovamente insieme sul palco, in una serie di live che li hanno portati a esibirsi in tutta Italia.

E da lunedì 23 settembre saranno live nei teatri con ben 4 date a MILANO (Teatro Arcimboldi), 3 a BOLOGNA (Europauditorium) e 2 a ROMA (Auditorium Parco della Musica – Sala Santa Cecilia)!

Queste le date, prodotte e organizzate da Friends & Partners:

23 settembre - Milano – Teatro Arcimboldi

24 settembre - Milano – Teatro Arcimboldi

26 settembre - Milano – Teatro Arcimboldi

27 settembre - Milano – Teatro Arcimboldi

29 settembre - Bologna – Europauditorium

30 settembre - Bologna – Europauditorium

01 ottobre - Bologna – Europauditorium

06 ottobre - Roma – Auditorium Parco Della Musica (Sala Santa Cecilia)

07 ottobre - Roma – Auditorium Parco Della Musica (Sala Santa Cecilia)





È in radio e disponibile in digitale, “DOLCEVITA” (Epic / Sony Music), il nuovo singolo di RENGA e NEK, che dà il via alla loro estate 2024 e il cui video è disponibile al link

Fin dal titolo, e grazie ai numerosi riferimenti presenti nel testo, si viene proiettati subito in un mondo fatto di auto cabriolet e vento tra i capelli, di notti estive e di cinema all’aperto. Un immaginario preciso, una vera e propria fotografia, che si sposa perfettamente con il sound uptempo del brano.