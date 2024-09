Coppa Davis 2024: Italia contro Argentina nei quarti di finale a Malaga

Nel pomeriggio di giovedì 19 settembre si è svolto il sorteggio della fase finale della Coppa Davis 2024, che si terrà a Malaga, in Spagna, dal 19 al 24 novembre. L’Italia affronterà l’Argentina nei quarti di finale, una sfida decisiva per proseguire il cammino nel prestigioso torneo.In caso di vittoria, gli azzurri guidati dal capitano Filippo Volandri sfideranno in semifinale la vincente tra Stati Uniti e Australia, in una partita che promette spettacolo e alta tensione.Negli altri quarti di finale, la Germania affronterà il Canada, mentre la Spagna padrona di casa se la vedrà con l’Olanda.L’Argentina, capitanata da Guillermo Coria, molto probabilmente schiererà per i singolari i tennisti Sebastian Baez, Francisco Cerundolo e Tomas Martin Etcheverry, con Coria che dovrà scegliere i giocatori più in forma al momento della competizione. Per il doppio, il duo argentino sarà composto da Andres Molteni e Maximo Gonzalez, una coppia affiatata e collaudata.L’Italia, invece, punta su Jannik Sinner e Matteo Berrettini come protagonisti dei singolari, affiancati da due giovani tra Flavio Cobolli, Lorenzo Musetti e Matteo Arnaldi. Per il doppio, la coppia designata dovrebbe essere quella formata da Simone Bolelli e Andrea Vavassori, che ha già dimostrato grande sintonia.La sfida tra Italia e Argentina si preannuncia equilibrata, con entrambe le squadre pronte a dare il massimo per conquistare la semifinale della Coppa Davis 2024.