Dante al Castello di Gioia del Colle con il teatro del Viaggio di Gianluigi Belsito

L’iniziativa promossa da Direzione Regionale Musei Nazionali Puglia - Museo Archeologico Nazionale e Castello di Gioia del Colle in collaborazione con la Pro Loco Antonio Donvito e Lions Club Gioia del Colle Host Terra dei Peucezi, ha luogo nella sala del trono del Castello Normanno Svevo e segue un percorso che attraversa i canti più noti e i versi più belli della prima cantica della Divina Commedia.







In occasione di questa apertura straordinaria l'ingresso è € 1. Info: 080.3481305



In occasione di questa apertura straordinaria l'ingresso è € 1. Info: 080.3481305

In scena con Belsito, Marco Jacopo Montaruli, Antonio La Notte, Giovanna Capurso, Luigi Albanese, Alice Papagni Povia, Cinzia Cocola, Nicola Bovino, Chiara Valente, Mariella Pasquale, Piero Totagiancaspro, Angelica Uva.

CASTELLANA GROTTE - L’Inferno di Dante al Castello di Gioia del Colle per le Giornate Europee del Patrimonio. Sabato 28 in doppia replica, ore 20 e 21.30, la compagnia Teatro del Viaggio diretta da Gianluigi Belsito mette in scena un viaggio negli inferi in una performance che si snoda tra declamazioni e parafrasi, accompagnate da movimenti corporei a sottolineare le pene dei dannati.