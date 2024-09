Assud: il debutto di 'Love & Peace' chiude la rassegna per Le due Bari

BARI - Mercoledì 25 settembre, alle 20, nell’auditorium Vallisa di Bari, l’associazione Al Nour vincitrice del progetto “Le Due Bari”, accordo di programma Mic – Comune di Bari, proporrà il debutto nazionale di “Love & Peace”, un viaggio musicale nel quale regneranno testi e canzoni dedicati alla pace e all’amore.Cinzia Eramo in voce, Saria Convertino alla fisarmonica e Loredana Paolicelli al pianoforte daranno vita ad uno spettacolo nel quale la musica diventa il viatico più immediato per arrivare al cuore del pubblico, attraverso il talento di artiste che hanno le proprie radici nel mondo classico e del jazz e che si esprimono creando un progetto totalmente nuovo. Con il bisogno di trasmettere il valore della pace con la musica e con la forza del sentimento e dell’interpretazione, senza barriere di genere o di appartenenza musicale, le tre interpreti si imbarcheranno in un viaggio destinato e diretto al mondo in cui attualmente viviamo gridando ad alta voce “Stop the war”.Prima del concerto, alle 19, si terrà “No War”, conferenza sulla pace e sulla legalità a cura dell’associazione culturale “Michele Fazio” rivolta soprattutto a bambini e ragazzi. Al dibattito, moderato dalla giornalista Michela Di Trani, parteciperanno Pinuccio Fazio, papà di Michele, don Angelo Cassano, referente pugliese di “Libera” e Francesco Bellino, professore ordinario di Filosofia morale all’Università Lum.Entrambi gli appuntamenti si collocano all’interno della rassegna “Assud”, ideata e organizzata dall’associazione Al Nour diretta da Angela Cataldo, per il cartellone estivo di eventi “Le Due Bari 2024” del Comune di Bari. L’ingresso è libero sino ad esaurimento posti.: 3711929045: 20.00