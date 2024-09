Scuola in Puglia: oltre 12.000 supplenti, situazione critica sul sostegno

La scuola pugliese ha appena iniziato l'anno scolastico con un dato significativo: più di un docente su cinque è precario. Sono infatti 12.030 i supplenti nominati dalle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS), che hanno assunto servizio nei giorni scorsi. Questa cifra è imponente se comparata ai 56.460 docenti di ruolo presenti nelle scuole pugliesi, di cui 46.103 occupano posti comuni e 10.357 posti di sostegno.

La situazione nelle province pugliesi

Le percentuali di supplenze conferite mostrano una forte concentrazione di incarichi sul sostegno. In particolare, nella BAT e a Lecce, oltre l'80% delle supplenze riguarda docenti di sostegno, una tendenza che si riscontra anche a livello regionale, con una media del 74,7% su tutto il territorio pugliese.

Territorio Supplenze totali Di cui sostegno Percentuale sostegno Bari 3880 3065 79,0% BAT 1602 1310 81,8% Brindisi 1086 689 63,4% Foggia 1841 1089 59,6% Lecce 1487 1224 82,3% Taranto 2134 1604 75,2% Puglia 12030 8990 74,7%

Precarietà sul sostegno e posti in deroga

L’alto tasso di precarietà riguarda in modo particolare i docenti di sostegno, dove 3 su 4 occupano posizioni temporanee. Questa instabilità colpisce uno dei settori più delicati del sistema scolastico, penalizzando alunni con disabilità che necessitano di continuità didattica.

Durante l'anno, il numero di supplenti sul sostegno aumenterà con l'autorizzazione di ulteriori posti in deroga. Per la prima volta da anni, il numero di supplenti supererà quello dei docenti di ruolo nel settore del sostegno, una situazione che la FLC CGIL Puglia considera allarmante, chiedendo da tempo la trasformazione di questi posti in cattedre di organico di diritto per garantire stabilità agli alunni e ai docenti.

Supplenze su posti comuni

Oltre al sostegno, sono poco più di 3000 le supplenze conferite su posti comuni nei vari gradi di istruzione. Tuttavia, si registrano difficoltà crescenti nel conferimento di supplenze in alcune discipline chiave. Ad esempio, nella BAT non è stato assegnato alcun incarico a tempo determinato in scienze motorie nelle scuole medie, e in tutta la Puglia meno di 80 supplenze sono state conferite in materie STEM come matematica e fisica.

Grado di istruzione Supplenze su insegnamenti comuni Incidenza sul totale delle supplenze Infanzia 195 1,6% Primaria 721 6,0% Secondaria I grado 568 4,7% Secondaria II grado 1536 12,8% Totale 3020 25,10%

Le richieste della FLC CGIL

La FLC CGIL ha chiesto più volte la stabilizzazione dei posti in deroga sul sostegno e la valorizzazione degli idonei dei concorsi del 2020 e 2023, che non trovano incarico nonostante la loro abilitazione. La situazione appare sempre più critica, con graduatorie intasate soprattutto nelle province del nord della Puglia e nei gradi di istruzione più elevati, complicando ulteriormente la situazione per i docenti specializzati.

Il sindacato ha organizzato una manifestazione il prossimo 27 settembre a Bari per chiedere soluzioni concrete. La speranza è che le istituzioni, invece di concentrarsi su temi secondari come le presunte teorie “gender”, affrontino il problema della precarietà, che affligge migliaia di docenti pugliesi, e garantiscano stabilità al sistema educativo regionale.